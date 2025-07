(AGENPARL) - Roma, 26 Luglio 2025

(AGENPARL) – Sat 26 July 2025 RICERCA: MARTUSCIELLO (FI), “CON LENZI AL CNR SCELTA DI VISIONE E COMPETENZA, BENE IL MINISTRO BERNINI”

“La nomina del professor Andrea Lenzi alla presidenza del Consiglio Nazionale delle Ricerche rappresenta una decisione di visione e competenza, all’altezza delle sfide che attendono il sistema della ricerca italiana”. Lo afferma Fulvio Martusciello, capogruppo di Forza Italia al Parlamento europeo, sottolineando “l’attenzione e la lungimiranza del ministro Anna Maria Bernini, che ha saputo individuare una figura di straordinario prestigio scientifico e istituzionale, capace di guidare il CNR in una fase cruciale per l’innovazione e lo sviluppo del Paese”.

“Al professor Lenzi – prosegue Martusciello – va il mio più sincero augurio di buon lavoro. Il suo curriculum, la sua reputazione internazionale e il suo impegno per la promozione della cultura scientifica sono una garanzia per il rilancio del CNR. È una scelta che rafforza la credibilità dell’Italia nel campo della ricerca e dell’alta formazione”.

