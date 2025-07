(AGENPARL) - Roma, 26 Luglio 2025

Agente morto a Genova, il cordoglio della Polizia locale di Pescara

Lunedì alle 10 un minuto di silenzio e lampeggianti

delle auto di servizio accesi

La Polizia locale di Pescara, guidata dal comandante Danilo Palestini, partecipa a distanza al lutto che ha colpito la Polizia locale di Genova, a seguito della morte di Alessio Gaglia, l’agente di 31 anni morto dopo essere rimasto coinvolto in un incidente stradale, mentre era in servizio. Lunedì 28 luglio, alle ore 10, “in concomitanza con la celebrazione dei funerali del collega, tutti gli operatori della Polizia locale di Pescara osserveranno un minuto di silenzio e i lampeggianti delle auto di servizio saranno tenuti accesi in segno di rispetto e omaggio al suo sacrificio”, ha scritto il comandante Palestini in una lettera inviata ai colleghi di Genova. Inoltre gli operatori di Pescara presteranno servizio con un fiocchetto nero appuntato sulla divisa, in segno di lutto.

Nella lettera Palestini ha voluto esprimere “le più sentite condoglianze e la nostra vicinanza, in un momento di grande dolore”. Quella di Gaglia è una “immensa perdita” a seguito della quale il Corpo di Pescara ha voluto manifestare “sostegno e solidarietà”, si legge sempre nella missiva. “Lo spirito di Corpo che ci lega, al di là delle distanze geografiche, si manifesta con forza e sentiamo il dovere di condividere il vostro lutto”, aggiunge sempre Palestini nella lettera rivolgendo il proprio pensiero a tutti i colleghi di Genova e alla famiglia di Gaglia.

