(AGENPARL) - Roma, 26 Luglio 2025

(AGENPARL) – Sat 26 July 2025 Abbigliamento: da Federmoda un “pacchetto di proposte”

In piena stagione saldi – che dopo la prima fase di buoni affari per

intensi giorni di vendite prosegue a fasi alterne e a “macchia di leopardo”

sui territori con andamenti differenziati – Federmoda in occasione del

Tavolo della Moda ha presentato un pacchetto di proposte concrete per

rafforzare il commercio al dettaglio con il conseguente rilancio dei

consumi. Tra le indicazioni: introduzione di detrazioni fiscali nella

dichiarazione dei redditi IRPEF per gli acquisti di prodotti moda

effettuati nei negozi di prossimità; IVA agevolata sui prodotti di moda

Made in UE e sostenibili; un credito d’imposta del 30% sulle locazioni

commerciali o una cedolare secca, subordinata a una riduzione concordata

del canone; un credito d’imposta del 100% sui costi di commissione per i

pagamenti digitali a favore dei negozi con fatturato fino a 2 milioni di

euro; un fondo per il ricambio generazionale, l’innovazione e

l’ammodernamento dei negozi; l’abolizione dell’esenzione dei dazi sotto i

150 euro e un contributo fisso per ogni pacco proveniente da Paesi extra

Per il presidente Giulio Felloni serve anche un Patto di filiera con

l’obiettivo di applicare il principio ‘stesso mercato, stesse regole’ con

l’obiettivo di arginare la concorrenza delle grandi piattaforme online e di

alcuni nostri stessi fornitori che scavalcano la distribuzione

tradizionale. Siamo fortemente preoccupati – continua Federmoda – perché si

è passati da una competizione leale dettata da un mercato con delle regole

certe che hanno permesso un pluralismo distributivo a una concorrenza

sempre più sleale e che non vorremmo divenisse addirittura letale per il

retail e, per effetto domino, anche per l’intera filiera e per le stesse

città messe a rischio di desertificazione commerciale”.

In estate – aggiunge Antonio Sorrentino, referente Federmoda – ci favorisce

la presenza di turisti, visitatori, famiglie che tornano in paese e, come

sempre, la stagione delle cerimonie, matrimoni, comunioni-cresime-battesimi

su tutte. Contiamo su un ritorno importante allo shopping nei negozi di

vicinato, quindi nell’acquisto in presenza, questo perché c’è voglia di

socialità, di tornare nei negozi, di misurare i capi e di uscire dalla

freddezza dello schermo. Ma – conclude Sorrentino – sarebbe ora di prendere

in seria considerazione la possibilità di abolire i classici periodi di

saldi estivi ed invernali e liberalizzare le iniziative promozionali”.