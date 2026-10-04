Messina, Schifani nelle aree risanate di via Macello Vecchio e Fondo Basile: «»

(AGENPARL) - Roma, 4 Ottobre 2026 - Successivamente Schifani si è recato a Fondo Basile, anche questa un'ex baraccopoli dove adesso sono in costruzione 60 alloggi ecocompatibili. Inoltre, ha effettuato un sopralluogo nell'area di Salita Tremonti e dell'ex lavatoio.
«L'opera di risanamento fra l'altro – ha aggiunto il presidente – segue anche un percorso attento alla sostenibilità ambientale. Il complesso residenziale di Fondo Basile prevede edifici ecocompatibili realizzati con una tecnologia innovativa, che per la prima volta in Italia viene utilizzata nell'edillizia residenziale pubblica applicata al risanamento. Contemporaneamente si recupera un'area degradata dove era presente una discarica».
Scheda
sb/at