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Puglia

Agenzia nr. 1584 – Barone: “Buon lavoro al nuovo prefetto di Foggia Antonio Giannelli

RedazioneBy Nessun commento1 Min Read
Consiglio regionale della Puglia

(AGENPARL) - Roma, 4 Ottobre 2026 - Barone: "Buon lavoro al nuovo prefetto di Foggia Antonio Giannelli".

"Rivolgo i miei più sinceri auguri di buon lavoro al dottor Antonio Giannelli, nominato ieri nuovo Prefetto di Foggia. La Capitanata è un territorio ricco di potenzialità, ma anche caratterizzato da sfide importanti sul fronte della sicurezza e della legalità. Sono certa che il nuovo Prefetto saprà mettere a disposizione della comunità la propria esperienza e professionalità per costruire una rete forte sul territorio. A lui assicuro la piena disponibilità a collaborare, nelle sedi istituzionali. La lotta alla criminalità e la difesa della legalità sono una priorità condivisa. L'obiettivo è lavorare per costruire una Foggia più forte e capace di guardare al futuro". / comunicato 

(AGENPARL)
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