Agenzia nr. 1586 – Primo cargo da Grottaglie, Fischetti (Prossima): «Una nuova porta sui mercati internazionali per le imprese pugliesi»

(AGENPARL) - Roma, 4 Ottobre 2026 - Il valore di questa operazione è particolarmente importante per l'agroalimentare. Per i prodotti freschi il tempo è decisivo: poter partire direttamente dalla Puglia significa evitare lunghi trasferimenti su gomma verso gli hub del Nord Italia o d'Europa, preservare meglio la qualità delle produzioni e aprire nuovi canali commerciali". La Regione aveva individuato proprio nella riduzione dei tempi e dei costi di esportazione uno degli obiettivi strategici del progetto.
"È una scommessa sulla capacità delle nostre imprese di crescere e internazionalizzarsi. Adesso bisogna consolidare il collegamento e fare di Grottaglie una piattaforma logistica realmente al servizio della Puglia e del Mezzogiorno". /comunicato