Convegno di Saint Vincent, Antoniozzi:” Filo comune da De Gasperi a Meloni

(AGENPARL) - Roma, 4 Ottobre 2026 - C'è un filo conduttore tra De Gasperi, Berlusconi, Meloni . De Gasperi diede a milioni di Italiani una rappresentanza politica, ma soprattutto diede loro una prospettiva: libertà, pace, democrazia, sviluppo, difesa della persona e dei valori cristiani
Lo ha detto il vicecapogruppo di Fratelli d'Italia alla Camera Alfredo Antoniozzi al convegno di Saint Vincent
Berlusconi capì che milioni di italiani non volevano consegnarsi alla sinistra e costruì una nuova casa
Meloni è la protagonista di una nuova fase della storia del centrodestra italiano , assumendosi la responsabilità di guidare il governo del paese.
Affrontando le emergenza senza perdere di vista il futuro, difendere l'interesse nazionale senza isolare l'Italia, stare in Europa senza stare in ginocchio davanti all'Europa. Noi democristiani abbiamo scelto Giorgia Meloni perché capace a livello di grandi masse di coniugare il progresso con la difesa dei grandi valori della tradizione italiana.
La destra di Meloni vince – ha detto Antoniozzi – perché può rappresentare ancora una parte di quella tradizione democristiana alternativa alla sinistra e liberale.