AGENDA CAMERA DI DOMANI, LUNEDÌ 5 OTTOBRE

(AGENPARL) - Roma, 4 Ottobre 2026 - AULA
📌 14 – Legge elettorale, posizione della fiducia sugli art. 1, 2 e 3
EVENTI
📌 10 – Sala della Regina – Eccellente! Difesa di prodotti d’eccellenza italiani. Partecipa il questore Trancassini. Diretta webtv
📌 10 – Sala del Refettorio – 30 anni di vite donate. 30 anni di amore. Ciocchetti
📌 15.30 – Sala della Regina – Proiezione del docufilm “Arandora Star. 2 luglio 1940” di Danilo Caracciolo. Amich
📌 16 – Sala del Refettorio – Inaugurazione della mostra “L’umorismo eclettico di Gianni Isidori”. Partecipa il questore Trancassini. Diretta webtv
CONFERENZE STAMPA
📌 14.30 – Pino Bicchielli. Score energetico: l’energia come infrastruttura della sicurezza territoriale locale
📌 16 – Federica Onori. Arandora Star. Presentazione libro Francesco Morelli
📌 17.30 – Giovanna Miele. Le emozioni della via Appia