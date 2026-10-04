Agenzia nr. 1587 – Grottaglie, Angolano: “Oggi la partenza del primo volo cargo. Continua l’impegno per i voli passeggeri

"Oggi a Grottaglie abbiamo assistito ad un momento storico per la provincia di Taranto e la Puglia intera: la partenza del primo volo cargo diretto verso Istanbul. È un risultato che può aprire una nuova fase per l'aeroporto Arlotta e per tutto il territorio, rafforzando la competitività dei nostri prodotti agroalimentari sui mercati internazionali". Lo dichiara la Consigliera del M5S e Presidente della VI Commissione Annagrazia Angolano, che oggi ha assistito alla partenza del primo collegamento cargo Grottaglie-Istanbul, alla presenza del Presidente della Regione Puglia, Antonio Decaro e dell'Assessore al ramo, Francesco Paolicelli.

"Il cargo è una grande opportunità per l'agroalimentare e per il sistema produttivo pugliese – prosegue Angolano – perché significa poter contare su collegamenti più rapidi per i nostri prodotti freschi e freschissimi di eccellenza, come frutta e verdura, ma continuiamo a lavorare, parallelamente, per il percorso mirato all'apertura dei voli passeggeri di linea. Sto seguendo ogni fase del percorso, lavorando insieme ad altri consiglieri tarantini, perché ritengo fondamentale fornire risposte concrete".