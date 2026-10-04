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Veneto

Riva degli Schiavoni, 73 borse sequestrate dalla Polizia Locale: venditore abusivo travolge gli agenti, denunciato dopo il tenta

RedazioneBy Nessun commento2 Mins Read

(AGENPARL) - Roma, 4 Ottobre 2026 - Settantatré borse sequestrate e una denuncia per resistenza a pubblico ufficiale. È il bilancio dell'intervento effettuato ieri, venerdì 2 ottobre, dalla Polizia Locale di Venezia in Riva degli Schiavoni.

Gli agenti hanno fermato per un controllo un uomo di nazionalità senegalese, trovato in possesso di 73 borse. La merce è stata sottoposta a sequestro amministrativo nell'ambito degli accertamenti sul rispetto della normativa che disciplina il commercio su area pubblica.

Durante il controllo l'uomo ha tentato di sottrarsi agli agenti dandosi alla fuga e, nel tentativo di allontanarsi, ha travolto gli operatori intervenuti. È stato quindi fermato e accompagnato negli uffici della Polizia Locale per le procedure di identificazione e fotosegnalamento. Al termine degli accertamenti è stato denunciato per resistenza a pubblico ufficiale.

"Siamo intervenuti tempestivamente anche grazie alla segnalazione arrivata da cittadini, la cui collaborazione è fondamentale per aiutarci a presidiare in modo efficace il territorio – ha dichiarato la vicesindaco e assessore alla Sicurezza urbana Francesca Zaccariotto – Continueremo a lavorare con grande attenzione su questo fronte, in maniera coordinata anche con le altre Forze dell'Ordine. La sicurezza della nostra città richiede un impegno a 360 gradi, dalla prevenzione al contrasto degli illeciti e del degrado, e su questo continueremo a garantire impegno e una presenza la più capillare possibile in tutto il territorio".

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Venezia, 3 ottobre 2026

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(AGENPARL)
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