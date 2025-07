(ARC) Assestamento:Zilli,risorse straordinarie per visione strategica futuro

(AGENPARL) - Roma, 25 Luglio 2025

Trieste, 25 lug – "Con l'approvazione della legge di

assestamento di bilancio estiva, la Regione mette in campo

risorse straordinarie per un valore complessivo di 1 miliardo e

200 milioni di euro, destinate a sostenere lo sviluppo del

territorio. Le risorse stanziate rafforzano la nostra capacit? di

intervento in settori strategici per il futuro del Friuli Venezia

Giulia”.

Lo ha dichiarato l’assessore regionale alle Finanze Barbara Zilli

al termine della maratona d’Aula che si ? conclusa con

l’approvazione della legge di assestamento di bilancio.

“Infrastrutture, attivit? produttive, territorio: una manovra

articolata che vede spiccare tra le principali misure, il

rafforzamento dei fondi di rotazione con 150 milioni di euro, che

permetteranno di supportare il sistema produttivo regionale

rispetto alle esigenze di liquidit?. Grande attenzione ? stata

riservata anche al settore turistico, con oltre 65 milioni di

euro per investimenti di PromoTurismoFVG sui poli strategici e 50

milioni destinati al Fondo alberghi, per migliorare la capacit?

ricettiva delle nostre localit?” ha spiegato l’assessore.

“Siamo convinti – ha aggiunto Zilli – che la dinamicit? della

nostra Regione debba essere sostenuta anche attraverso i grandi

eventi. Oltre alla Capitale Europea della Cultura 2025, stiamo

gi? lavorando in vista di Pordenone Capitale Italiana della

Cultura 2027, con stanziamenti mirati”.

Nel 2026, il Friuli ricorder? il cinquantesimo anniversario del

terremoto del 1976, un’occasione di memoria, riconoscenza e

identit? collettiva. “Con orgoglio e gratitudine stiamo

preparando un programma di eventi commemorativi – ha sottolineato

l’assessore – per ricordare le vittime, accogliere e rendere

omaggio a chi ci aiut? e contribu? al modello Friuli”.

Tema cruciale ? quello della rete infrastrutturale, anche tramite

gli Edr e Fvg Strade, la sicurezza delle scuole, il patrimonio

dei Comuni e il rafforzamento del partenariato pubblico-privato

come leva di sviluppo sostenibile e duraturo.

Un capitolo fondamentale riguarda infine la coesione sociale.

“Non trascuriamo il welfare, anzi lo rafforziamo – ha concluso

Zilli -; oltre 800 milioni di euro del maggior gettito raccolto

negli anni recenti sono stati destinati a sanit?, politiche

sociali, lavoro e sostegno agli Enti locali. Desidero ringraziare

il Consiglio regionale e tutti gli uffici coinvolti nella

costruzione di questa manovra, il cui obiettivo ? di garantire

benessere, competitivit? e attrattivit? al Friuli Venezia Giulia,

e con questo fine siamo gi? concentrati nella preparazione della

prossima Legge di stabilit?”.

