(ARC) Assestamento: Roberti, fondi per Comuni, contratti e welfare aziendale

(AGENPARL) - Roma, 25 Luglio 2025

(AGENPARL) – Thu 24 July 2025 Trieste, 25 lug “Con questa manovra di assestamento stanziamo

complessivamente 277 milioni di euro per i Comuni: 94 milioni di

euro per opere pubbliche tramite le concertazioni, 116 milioni di

euro destinati al rilancio, attraverso ulteriori investimenti in

opere pubbliche comunali e abbiamo previsto una posta di quasi 67

milioni di euro per il partenariato pubblico-privato, che si

tradurranno anch’essi in opere concrete al servizio dei

territori”.

Lo ha annunciato l’assessore alle Autonomie locali, Funzione

pubblica, Sicurezza e Immigrazione del Friuli Venezia Giulia,

Pierpaolo Roberti, illustrando in Aula la manovra di assestamento

per le materie di competenza.

“Non si tratta solo di cifre importanti – ha sottolineato Roberti

-: rappresentano risorse che si trasformeranno in scuole nuove,

infrastrutture, ponti, strade, viabilit?, strutture turistiche:

tutti servizi in pi? per i cittadini che vanno a costituire un

volano per lo sviluppo economico locale”.

L’assessore Roberti ha poi evidenziato un importante intervento

in materia di personale e contrattazione: “Con l’emendamento

jolly – ha spiegato – abbiamo individuato le risorse necessarie

per il rinnovo del contratto 2022-2024 che interessa oltre 13.000

dipendenti del Comparto unico. ? un risultato senza precedenti

negli ultimi vent’anni: un’innovazione che rafforza il welfare

per tutti i lavoratori coinvolti”.

Nel dettaglio, per il rinnovo del contratto collettivo del

euro vanno al personale degli enti del Comparto unico, suddivisi

La Regione investir?, inoltre, 3 milioni di euro per

l’acquisizione e la ristrutturazione di un immobile da destinare

alla sede della Fondazione Scuola di Formazione del Comparto

unico, che ospiter? attivit? formative e procedure concorsuali in

una struttura moderna e funzionale.

Tra le misure dedicate al benessere aziendale, Roberti ha infine

annunciato l’avvio di una nuova iniziativa rivolta ai dipendenti: