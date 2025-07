(ARC) Assestamento: Callari, 32mln per patrimonio e sistemi informativi

(AGENPARL) - Roma, 25 Luglio 2025

(AGENPARL) – Thu 24 July 2025 L’assessore: “Risorse per proseguire riqualificazione di Villa

Manin e per palazzo Altan di San Vito. Acquisita un’area boschiva

per ampliare il polmone verde del Bosco Romagno”

Pordenone, 25 lug – “Con l’approvazione della manovra

finanziaria di assestamento i settori del patrimonio, demanio e

dei sistemi informativi avranno a disposizione 32 milioni di

euro. Tra le poste principali, 10,2 milioni sono destinati al

piano di interventi per completare la riqualificazione del

complesso di Villa Manin di Passariano. Un importante intervento

di riqualificazione ? previsto anche per palazzo Altan, sede

municipale di San Vito al Tagliamento. Inoltre, con l’acquisto di

un’ampia area boschiva adiacente al Bosco Romagno si crea quello

che sar? il pi? importante polmone verde del Friuli Venezia

Giulia”.

Lo ha affermato l’assessore regionale al Patrimonio, demanio e

sistemi informativi, Sebastiano Callari, dopo l’approvazione da

parte del Consiglio regionale dell’articolo nelle materie di sua

competenza ricompreso nel Ddl Assestamento 2025-2027.

“Con un investimento di 10,2 milioni – ha illustrato Callari – si

garantisce la prosecuzione dell’importante piano di interventi

volto alla riqualificazione e restauro conservativo del complesso

monumentale della Villa Manin di Passariano. Dopo il

completamento dei lavori per la riqualificazione dell’Esedra di

levante che ospita spazi per la produzione culturale, ora si

proseguir? con il restauro dell’Esedra di ponente e con le altre

parti, anche interne, del complesso della villa”.

Sempre nell’ambito della tutela e manutenzione straordinaria del

patrimonio storico-immobiliare della Regione, si ? previsto un

intervento, per 3,7 milioni, a favore di Palazzo Altan Rota di

San Vito al Tagliamento. “Si tratta – ha precisato l’esponente

della Giunta – di importanti lavori strutturali e di

riqualificazione del palazzo storico di via Altan, dove hanno

sede sia uffici municipali che il Museo della vita contadina

gestito da Erpac”.

Ulteriori 750 mila euro sono stati stanziati per l’acquisto di

un’estesa area boschiva adiacente al Bosco Romagno, gi? di

propriet? della Regione, a cavallo dei territori comunali di

Cividale del Friuli e di Prepotto. “Con l’acquisizione di oltre

50 ettari di bosco – ha evidenziato l’assessore – si amplia