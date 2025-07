(ACON) ASSESTAMENTO. PELLEGRINO (AVS): REGIONE RICCA MA POVERA DI SERVIZI

(AGENPARL) - Roma, 25 Luglio 2025

(AGENPARL) – Thu 24 July 2025 (ACON) Trieste, 25 lug – “Si ? chiusa dopo oltre tre giorni di

dibattito in Aula una delle manovre di Assestamento di bilancio

della Regione Fvg fra le pi? ricche mai registrate”.

Cos?, in una nota, la consigliera regionale Serena Pellegrino di

Alleanza Verdi e Sinistra a margine dell’approvazione

dell’Assestamento del bilancio per gli anni 2025-2027.

“Ancora una volta, per?, abbiamo assistito a una distribuzione

puntuale delle poste a disposizione. La montagna di denaro che in

questi giorni ? stata erogata, frutto delle tasse dei lavoratori

e delle lavoratrici – rimarca Pellegrino -, dovrebbe ritornare

sotto forma di servizi e non certo trasformati in guadagni per

pochi. Mi auguro che, con il ripristino delle province elettive,

tutto questo bailamme, che ricorda il clima dei mercati, possa

finire e che la Regione possa riprendere il suo importante ruolo

legislativo per il benessere della sua popolazione che

quotidianamente manifesta sempre pi? disagio, vivendo l’enorme

contraddizione di essere tanto ricca quanto povera di servizi”.

“Non si possono – incalza l’esponente di Avs – non sottolineare

alcune scelte che connotano la linea politica di un governo:

milioni e milioni erogati per grandi eventi, piste da sci,

chilometri di asfalti, alberghi. Queste sono scelte che

trasformano sempre pi? la regione come attrattiva per due specie

di stranieri: gli altospendenti, ovvero quelli che arrivano dal

primo mondo, e i ‘basso prendenti’, ovvero quelli che lavorano a

tre euro all’ora e senza i quali non si raccoglierebbero le uve

per le preziose bottiglie, oppure non si aprirebbero le cucine

dei ristoranti a quattro stelle, ma nemmeno quelli delle

trattorie, e in mezzo ci sono i cittadini e le cittadine che

faticano ad arrivare a fine mese e che rinunciano a curarsi”.

“Chi non si accorge di loro – continua la consigliera regionale –

molto probabilmente ? troppo occupato a nuotare, come Paperon de’

Paperoni, nel deposito di monete, mentre le persone ‘normali’

assomigliano sempre pi? al povero Paperino.”

“Nonostante questo quadro fosco – conclude Pellegrino -,

continuer? a difendere tutti coloro ai cui vengono negati

quotidianamente i loro diritti, perch? questa ? la democrazia che

molti hanno voluto: quella che divide in due l’emiciclo e che

cede il 98% del potere in poche, pochissime mani”.

ACON/COM/sm

250147 LUG 25