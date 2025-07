(ACON) ASSESTAMENTO. PELLEGRINO (AVS): OK EMENDAMENTI SU PERSONALE GRUPPI CR

(AGENPARL) - Roma, 25 Luglio 2025

(ACON) Trieste, 25 lug – "Sono molto contenta che siano stati

approvati dalla maggioranza gli emendamenti che avevo presentato

in favore del personale in dotazione ai gruppi consiliari che per

motivi legati alla contrattazione si erano visti defalcare parte

dello stipendio per accantonarlo in attesa dei rinnovi

contrattuali”.

Cos?, in una nota, la consigliera regionale Serena Pellegrino di

Alleanza Verdi e Sinistra a margine della discussione in

Consiglio regionale del ddl 57 “Assestamento del bilancio per gli

anni 2025-2027”.

“Il paradosso che si stava verificando – spiega la consigliera –

comportava un cortocircuito per cui per mantenere lo stesso monte

stipendio si doveva contrarre quello delle ore lavorate. Questo

implicava un grave danno non solo per il personale addetto, che

si vedeva ridotto lo stipendio in godimento per far fronte a

futuri miglioramenti, ma anche per l’attivit? dei singoli

consiglieri che si vedevano decurtare parte della forza lavoro

per le proprie attivit? politiche e istituzionali”.

“Con un’operazione trasversale – conclude Pellegrino – si ?

risolta questa anomalia tecnica che vedr? la stessa

amministrazione regionale farsi carico dell’accantonamento, oltre

a permettere agli stessi gruppi, all’interno del budget

stabilito, di assumere un numero sufficiente e adeguato per la

giusta attivit? del singolo consigliere regionale.”

