(ACON) ASSESTAMENTO. OK AULA ARTICOLI FINANZIARI: 20 MILIONI A FRIULIA

dell’Assestamento di bilancio del ddl 57 con l’ok dell’Aula per

l’articolo 11, con le disposizioni dei Servizi istituzionali,

generali e di gestione con una posta di 20 milioni di euro

destinata alla finanziaria regionale Friulia, e agli articoli

12,13,14,15 e 1 riguardo ai debiti fuori bilancio e alle

disposizioni di carattere finanziario.

Approvata la proposta di Giunta per una spesa di 45mila euro

divisa nelle tre annualit?, sulla liquidazione in un’unica

soluzione, del trattamento di fine rapporto dei contratti di

lavoro dipendente, non rientranti nell’ambito di applicazione

della normativa previdenziale Inps e per i quali la Regione

Autonoma Friuli Venezia Giulia eroga direttamente le quote di

retribuzione progressivamente accantonate nel corso del rapporto

di lavoro.

Vengono inoltre aggiunte risorse in tre annualit? per un totale

di 1 milione e 737mila euro per tv e radio, sul Fondo regionale

per il pluralismo e l’innovazione dell’informazione

radiotelevisiva locale, di valorizzazione del ruolo delle

emittenti radiofoniche e televisive locali con sede legale e

operativa sul territorio della Regione Friuli Venezia Giulia,

“consentendo loro di svolgere il servizio informativo di

interesse generale sul territorio attraverso la quotidiana

produzione e trasmissione di approfondita informazione locale a

beneficio dei cittadini della regione”.

Via libera agli emendamenti da parte di Moreno Lirutti (Fp) sul

trattamento economico post-mandato agli ex consiglieri e per

quello proposto da Antonio Calligaris (Lega) per la variazione

dei criteri e le modalit? di concessione ed erogazione del

contributo per iniziative di promozione del Friuli Venezia Giulia

sotto il profilo storico, culturale, scientifico, sociale,

artistico, sportivo, ambientale, turistico, del folklore e delle

tradizioni popolari. Accoglimento inoltre per la proposta da

parte di Alberto Budai (Lega) per premi giornalistici dedicati

all’agricoltura regionale.

Ok agli emendamenti a firma di Serena Pellegrino (Avs) sulle

spese per il personale assegnato ai gruppi consiliari calcolate

in base al valore del contratto collettivo vigente, senza

computare i maggiori oneri da accantonare per il pagamento dei

rinnovi contrattuali, e l’utilizzo dei budget: “Una norma di buon

senso” secondo la consigliera di Alleanza Verdi Sinistra.

Respinti invece gli emendamenti da parte delle Opposizioni tra i

quali quelli sulla misura dei vitalizi in relazione all’indennit?

di presenza dei consiglieri, su progetti urgenti di cooperazione

internazionale, sul fondo per microprogetti di cooperazione e su

contributi per iniziative dell’associazione italiana per il

Consiglio dei Comuni e delle Regioni d’Europa.

