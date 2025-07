(ACON) ASSESTAMENTO. MIANI (LEGA): CONCERTAZIONE, 15 MLN A FRIULI ORIENTALE

(AGENPARL) - Roma, 25 Luglio 2025

Thu 24 July 2025

circa 15 milioni nel Cividalese con la concertazione e gli

stanziamenti del Fondo di rilancio 2025-2027”. Cos? in una nota

Elia Miani, consigliere reginale della Lega.

“In Comune di Attimis, con 700mila euro – dettaglia Miani – sar?

finanziato un intervento di recupero e riqualificazione dell’area

dismessa dell’ex caserma Grimaz; 1,2 milioni serviranno per

l’efficientamento energetico e manutenzione dei campi di calcio

comunali di Corno di Rosazzo; con uno stanziamento di 800mila

euro, il Comune di Manzano potr? provvedere al completamento del

centro per la valorizzazione del patrimonio storico del distretto

della sedia, per la piena funzionalit? del complesso e degli

spazi esterni”.

“Il secondo lotto della riorganizzazione dell’area festeggiamenti

di San Giovanni a Moimacco sar? finanziato con 1,36 milioni,

mentre a Prepotto, con 1,2 milioni, sar? finanziato il

completamento della ristrutturazione della scuola primaria

Alighieri per la realizzazione della palestra e della mensa,

secondo il principio dell’inclusivit? e per l’abbattimento delle

barriere architettoniche”, prosegue il consigliere.

“Il lotto 1B del masterplan di rigenerazione urbana del centro

storico di Remanzacco sar? finanziato con circa 60mila euro”,

aggiunge Miani, che evidenzia come, “per quanto riguarda la

viabilit? del territorio, con 534mila euro al Comune di Pulfero

saranno realizzate le opere di manutenzione straordinaria della

viabilit? comunale e realizzazione di un nuovo collegamento nella

frazione di Mersino”.

“I lavori di adeguamento sismico ed efficientamento energetico

della scuola primaria di San Giovanni al Natisone saranno

finanziati con 1,42 milioni, mentre i avori di manutenzione

straordinaria dei locali ad uso sagra del Comune di San Leonardo

saranno finanziati con 500mila euro; l’intervento di

valorizzazione turistica dell’area sportiva di Tribil superiore,

a Stregna, sar? finanziato con oltre 550mila euro; ulteriori

500mila euro a Torreano – cos? ancora l’esponente del Carroccio –

serviranno per il nuovo fabbricato da destinarsi a sede operativa

della squadra comunale di Protezione civile e a spazio didattico

polifunzionale”.

“Anche i fondi rilancio 25-27 consentiranno diversi interventi

nell’area, come il completamento delle opere di manutenzione

straordinaria ed efficientamento energetico della palestra

comunale del Comune di Faedis afferente al complesso sportivo

Castelltercol di casali Bertossi, per i quali sono destinati 2

milioni e la ristrutturazione della biblioteca di Premariacco a

cui vanno 1,5 milioni”, conclude Miani che, ringraziando gli

assessori Roberti e Zilli, ha ricordato che “2,75 milioni della

concertazione sono destinati alla realizzazione di piste

ciclabili nella Comunit? di montagna Natisone e Torre”.

