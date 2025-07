(ACON) ASSESTAMENTO. GHERSINICH (LEGA): FONDO RILANCIO, 10 MLN PER TRIESTE

(AGENPARL) - Roma, 25 Luglio 2025

(AGENPARL) – Thu 24 July 2025 (ACON) Trieste, 25 lug – “L’Assestamento di bilancio porta

quasi 10 milioni nel territorio triestino con gli stanziamenti

del Fondo di rilancio 2025-2027”. Ad annunciarlo in una nota,

Giuseppe Ghersinich, consigliere regionale della Lega.

“Al rifacimento del manto dello stadio vanno 500mila euro –

spiega Ghersinich – e 1,25 milioni premetteranno il recupero e la

valorizzazione di beni culturali di un polo aggregativo

nell’edificio denominato Lega nazionale, per la realizzazione di

uno spazio intergenerazionale e di una sala multimediale e

archivio storico comunale”.

“A Trieste saranno 4 gli interventi, per un totale di oltre 8

milioni di euro, che consentiranno con 1,9 milioni di completare

il secondo lotto di riqualificazione dello stadio Ferrini, con

2,3 milioni la riqualificazione della piazza Sant’Antonio, con

3,5 milioni la realizzazione della nuova palestra Ervatti, in

localit? Sgonico, e con 400mila euro l’acquisto complesso

immobiliare ex macello di Prosecco”, conclude il consigliere

ringraziando gli assessori Roberti e Zilli.

ACON/COM/rcm

250027 LUG 25