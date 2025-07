(ACON) ASSESTAMENTO. FERRARI (LEGA): DA CONCERTAZIONE 34 MLN ALLA MONTAGNA

(AGENPARL) - Roma, 25 Luglio 2025

(ACON) Trieste, 25 lug – "L'Assestamento di bilancio porta

oltre 34 milioni per la montagna con la concertazione e gli

stanziamenti del Fondo di rilancio 2025-2027”. Ad annunciarlo in

una nota, Manuele Ferrari, consigliere regionale della Lega.

“Con la concertazione, il Comune di Villa Santina ricever? 1,6

milioni per il completamento della sala polifunzionale

nell’ambito della nuova costruzione del plesso scolastico di via

Renier, opera attesa da tutta la comunit?”, spiega il

consigliere, che ha messo in evidenza anche ulteriori interventi

nel collegio carnico come “la realizzazione del centro sportivo

di Amaro per la quale sono stanziati 1,45 milioni e di una

palazzina ad uso residenziale a Enemonzo per 800mila euro, il

completamento dei lavori di ristrutturazione e arredamento del

rifugio Lambertenghi Romanin e relativi lavori di manutenzione

delle reti di collegamento viarie a Forni Avoltri, per i quali

sono stanziati 820mila euro, e 1,3 milioni per la valorizzazione

del patrimonio immobiliare comunale di Forni di Sotto per

destinarlo a sede delle associazioni del territorio e spazio

espositivo”.

“A Paluzza e Paularo sono destinati, rispettivamente, 700mila e

600mila euro per i Lavori di manutenzione straordinaria della

palestra del capoluogo e i lavori di completamento della

struttura con spazi e attrezzati per le attivit? comuni o con

finalit? promozionali. A Sutrio – aggiunge il leghista -, i

lavori del secondo lotto di miglioramento energetico

sull’edificio della scuola primaria Alighieri viene finanziato

con 1 milione di euro”.

“Anche il fondo di rilancio 2025-27 porter? finanziamenti al

territorio, come i 500mila euro per l’acquisto e la

ristrutturazione della caserma dei Carabinieri, i 600mila euro

per il collegamento della frazione di Andrazza all’area

faunistica Parulana e la riqualificazione dell’abitato a Forni di

Sopra e l’acquisizione e la ristrutturazione dell’ex Albergo

D’Andrea a Rigolato, per cui sono stanziati 1,5 milioni”,

conclude Ferrari ringraziando gli assessori Roberti e Zilli

