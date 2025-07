(ACON) ASSESTAMENTO. CALLIGARIS (LEGA): 10 MLN ALLA SINISTRA ISONZO

(AGENPARL) - Roma, 25 Luglio 2025

(ACON) Trieste, 25 lug – "L'Assestamento di bilancio porta 10,3

milioni per la sinistra Isonzo e oltre 16 milioni nel Goriziano

con la concertazione e gli stanziamenti del Fondo di rilancio

2025-2027”. Cos? in una nota Antonio Calligaris, capogruppo della

Lega in Consiglio regionale.

“In particolare – spiega Calligaris -, mi preme evidenziare due

importanti interventi sulle scuole del nostro territorio: 3,4

milioni arriveranno a San Canzian d’Isonzo per i lavori di

adeguamento e ristrutturazione sempre della scuola primaria e 3,5

milioni sono destinati per l’intervento di demolizione,

ricostruzione e ampliamento della scuola primaria Prezihov

Voranc, a Doberd? del Lago. Interventi che dimostrano quanto sia

importante l’edilizia scolastica in favore delle nostre comunit?”.

“A Fogliano Redipuglia sono destinati circa 751mila euro per i

lavori di ampliamento e adeguamento del palazzetto dello Sport,

un investimento regionale su una struttura sportiva che serve

tutti i Comuni contermini. Anche la viabilit? giover? degli

interventi regionali con oltre 730mila euro – prosegue il

consigliere – destinati ai lavori di realizzazione di una

rotatoria su largo Petrarca e la riconfigurazione dei sensi di

marcia su via Roma e via Mazzini, in Comune di Ronchi dei

Legionari, e circa 250mila euro destinati al Comune di Sagrado

per il primo lotto esecutivo dell’adeguamento della viabilit? di

interesse regionale per il collegamento con l’area del San

Michele”.

“Due saranno gli interventi finanziati in Comune di Monfalcone:

il recupero e manutenzione del patrimonio costituito dagli

edifici pubblici a destinazione residenziale di propriet?

comunale, siti nel quartiere di Panzano, e la riqualificazione

urbana e sociale del progetto ‘Carso’, per la quale sono

stanziati 1,5 milioni e 220mila euro”, conclude Calligaris che ha

voluto ringraziare “gli assessori Roberti e Zilli che, approvando

le richieste dei Comuni, permetteranno di realizzare opere

importanti per i cittadini e il territorio”.

