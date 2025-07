(ACON) ASSESTAMENTO. BUNA (LEGA): DA CONCERTAZIONE 43 MILIONI AL PORDENONESE

(AGENPARL) - Roma, 25 Luglio 2025

Trieste, 25 lug – "L'Assestamento di bilancio porta

oltre 43 milioni al pordenonese con la concertazione e gli

stanziamenti del Fondo di rilancio 2025-2027”. Ad annunciarlo in

una nota, la consigliera regionale Lucia Buna (Lega), che si

sofferma in particolare su tre interventi.

“La concertazione – spiega – porter? a Cordenons 2,5 milioni per

la ristrutturazione, con demolizione e ricostruzione, del Centro

sociale di via Dolomiti, in localit? Tramit, mentre il Fondo di

rilancio permetter? di finanziare, con 3 milioni di euro, la

demolizione e ricostruzione della scuola secondaria di primo

grado Colonia Caroya di San Quirino e con 2,5 milioni la

residenza per i nostri nonni del Comune di Casarsa.

Buna ringrazia “gli assessori Roberti e Zilli” e ricorda “la

realizzazione della nova palestra polifunzionale di Cavasso Nuovo

per 650mila euro, i lavori di ristrutturazione in museo del

ciclismo della canonica di Steven? del Comune di Caneva per 2,5

milioni, il finanziamento a Cordovado di 1,15 milioni per il

completamento di parte della ciclovia della bassa pianura

pordenonese”.

