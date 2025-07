(ACON) ASSESTAMENTO. BULLIAN (PAT-CIV): S UNANIME A INCONTRI SU STORIA FVG

(AGENPARL) - Roma, 25 Luglio 2025

(AGENPARL) – Thu 24 July 2025 (ACON) Trieste, 25 lug – “In sede di Assestamento ho presentato

un emendamento mirato alla realizzazione di un ciclo di incontri

aperti al pubblico sulla storia della Regione Friuli Venezia

Giulia”, dichiara, in una nota, Enrico Bullian, Consigliere

regionale del Patto per l’Autonomia-Civica FVG.

“Il ciclo di lezioni si inserisce in un ampio progetto di

promozione e diffusione della conoscenza storica locale e

territoriale, rivolto non solo a un pubblico accademico, ma anche

a cittadini e appassionati – aggiunge Bullian -. Dal punto di

vista organizzativo i seminari saranno articolati tra le due

universit? regionali, con una suddivisione tematica legata ai

rispettivi territori”.

L’esponente del Centrosinstra spiega che “l’Universit? degli

Studi di Udine proporr? un ciclo di lezioni sulla storia del

Friuli, dall’epoca antica fino al secondo dopoguerra, mentre

l’Universit? degli Studi di Trieste si occuper? della storia

dell’area giuliana nello stesso arco temporale. Sono inoltre

previsti incontri specifici dedicati alle pluralit? culturali e

linguistiche presenti nella regione, come per la Carnia o le aree

gradesi e bisiaca, senza tralasciare le tematiche legate al

confine. Infine, con un progetto co-organizzato dalle due

universit?, sar? organizzato un evento conclusivo sul Friuli

Venezia Giulia come Regione a statuto speciale”.

“Sono molto soddisfatto che il Consiglio regionale abbia

approvato all’unanimit? questo emendamento – conclude Bullian -.

Il finanziamento assegnato si inserisce nell’ambito della

valorizzazione della storia e della cultura locali, con

l’obiettivo di promuovere un dialogo costruttivo tra passato e

presente. Questo ciclo di seminari rappresenta un’opportunit?

concreta per avvicinare sempre pi? persone alla conoscenza delle

radici del nostro territorio e per alimentare un patrimonio

culturale che ? alla base della nostra comunit?”.

ACON/COM/aa

250019 LUG 25