(ACON) ASSESTAMENTO. BUDAI (LEGA): DIFENDIAMO AGRICOLTORI ITALIANI

(ACON) Trieste, 25 lug – "Serve una svolta chiara e coraggiosa

per difendere la nostra agricoltura dalle politiche ideologiche e

penalizzanti dell’Unione europea”.

Il consigliere regionale della Lega Alberto Budai commenta con

soddisfazione, in una nota, l’approvazione dell’Ordine del giorno

collegato al disegno di legge 57 sull’Assestamento di bilancio

2025-2027, che chiede con forza alla Giunta regionale di farsi

promotrice presso il Governo di una netta opposizione alla

riforma della Pac post-2027, cos? come delineata dalla

Commissione europea.

“L’ordine del giorno nasce in risposta all’allarmante

accelerazione impressa dalla Commissione von der Leyen al

processo di revisione della Politica agricola comune (Pac) –

sottolinea Budai -, in vista della nuova programmazione europea.

Una proposta che, se attuata, porterebbe allo smantellamento

dell’attuale struttura a due pilastri (Feaga e Feasr) – elemento

cardine per l’equilibrio del comparto agricolo europeo – e

all’introduzione di un fondo unico nazionale centralizzato, con

ricadute pesantemente negative sulla stabilit?, sulla

programmazione e sulla competitivit? delle imprese agricole

italiane”.

“Non possiamo accettare che l’agricoltura italiana venga

sacrificata in nome di logiche tecnocratiche e ideologiche –

prosegue l’esponente di maggioranza -. I tagli subiti nel periodo

2021-2027, con oltre 7 miliardi di euro in meno per il nostro

Paese, sono gi? un segnale preoccupante. Ora si rischia una

deriva ancora pi? grave”.

“L’atto approvato impegna la Giunta regionale a esprimere ferma

contrariet? alle ipotesi di riforma della Pac proposte dalla

Commissione europea, che prevedano il superamento della struttura

a due pilastri, con la conseguente riduzione del budget dedicato

al settore, andando a minare la competitivit? dell’agricoltura

italiana, a sollecitare il Governo italiano affinch? difenda con

forza, nelle sedi europee, gli interessi degli agricoltori

italiani, a denunciare le derive punitive e ideologiche delle

politiche europee in materia agricola, che stanno compromettendo

il futuro del comparto agroalimentare nazionale a promuovere una

nuova visione della Pac che valorizzi il ruolo dell’agricoltura

italiana come pilastro di sostenibilit?, sicurezza alimentare e

coesione territoriale e a garantire la partecipazione attiva

delle Regioni, delle organizzazioni agricole e dei portatori di

interesse nella definizione della futura programmazione

post-2027”.

“Chiediamo che le Regioni e le organizzazioni agricole vengano

coinvolte attivamente nella definizione della futura Pac

post-2027. ? tempo di ridare dignit? e futuro a chi ogni giorno

lavora la terra, garantendo cibo sicuro, paesaggi tutelati e

coesione sociale. Un messaggio politico chiaro che, partendo dal

Friuli Venezia Giulia, vuole risuonare forte anche a Roma e

Bruxelles, in difesa di un settore strategico e identitario per

l’intero Paese”, conclude la nota.

