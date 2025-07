(ACON) AASSESTAMENTO. OK AULA ART 9: AUTONOMIE LOCALI, 277 MLN AI COMUNI / 1

(AGENPARL) - Roma, 25 Luglio 2025

(AGENPARL) – Thu 24 July 2025 (ACON) Trieste, 25 lug – L’emendamento jolly della Giunta,

illustrato all’Aula dall’assessore Pierpaolo Roberti, per la sua

mole finanziaria – un totale di 277 milioni – si pu? ben definire

la madre di tutti i provvedimenti dell’articolo 9 relativo alle

autonomie locali, approvato in Consiglio regionale, sotto la

presidenza di Mauro Bordin, con i 29 voti favorevoli del

Centrodestra e 18 no dalle Opposizioni, al termine di un muro

contro muro tra l’assessore Pierpaolo Roberti e il

Centrosinistra, che ha contestato la distribuzione di fondi per

gli enti locali, chiedendo di chiarirne i criteri.

Per la concertazione vengono spalmati complessivamente quasi 95

milioni di euro (94 e 957mila, per essere precisi) destinati a

una serie di nuove opere o al completamento di interventi gi?

finanziati.

Altri 67 milioni vengono distribuiti per finanziare operazioni

economiche di partenariato pubblico-privato. Del lungo elenco

fanno parte: 30 milioni al Comune di Trieste per realizzare la

Cittadella sport e salute; 6,25 milioni al Comune di San Daniele

per il centro polifunzionale ludico-sportivo-riabilitativo; 10

milioni al Comune di Udine per la riqualificazione urbana e

intermodale nell’ambito del progetto Borgo Stazione; 7.98 milioni

al Comune di Monfalcone per la valorizzazione dell’area di

Portorosega; 1,5 milioni al Comune di Sappada per la

ristrutturazione dei rifugi; 2,5 milioni al Comune di Palazzolo

dello Stella per il Museo dello Stella; all’Edr di Trieste 1

milione per l’efficientamento energetico del campus dell’ex

caserma Rossetti, un altro milione per un impianto sportivo

nell’area del campus della stessa ex caserma, 4 milioni per il

parcheggio presso lo stesso campus.

Altri 116 milioni fanno parte dei cosiddetti “fondi per il

rilancio”. Sono previsti in questo capitolo 550mila euro per il

Comune di Aiello del Friuli (demolizione e ricostruzione scuola

dell’infanzia); 500mila al Comune di Ampezzo (acquisto e

ristrutturazione caserma dei Carabinieri); 1,18 milioni al Comune

di Arba (recupero struttura Fondazione Carlo di Giulian); 3

milioni al Comune di Azzano Decimo (completamento di due piste

ciclabili); 2,3 milioni al Comune di Basiliano (adeguamento

sismico ex caserma dei Carabinieri); 1,5 milioni al Comune di

Bertiolo (recupero e riqualificazione ex filanda); 3,3 milioni al

Comune di Brugnera (demolizione e ricostruzione palestra

polifunzionale di Tamai); 3 milioni al Comune di Buja

(adeguamento sismico ed efficientamento Centro anziani); 2,5

milioni al Comune di Caneva (realizzazione museo del ciclismo);

6,4 milioni al Comune di Carlino (adeguamento campo di calcio);

2,5 milioni al Comune di Casarsa della Delizia (progetto Abitare

per anziani); al Comune di Cervignano del Friuli 1,5 mln per la

rigenerazione urbana ex caserma Monte Pasubio e 8 milioni per il

nuovo palazzetto dello sport.

Vengono inoltre assegnati 1,1 mln al Comune di Chions per

l’adeguamento sismico della scuola primaria; 1,7 mln al Comune di

Codroipo per realizzare la nuova sede del distaccamento vigili

del fuoco; 500mila al Comune di Comeglians per acquisto e

ristrutturazione caserma carabinieri; 1 mln al Comune di Coseano

per completare la ristrutturazione della sede municipale; 2 mln

al Comune di Dignano per recupero della galettiera dell’ex

Filanda Banfi; 3,5 mln al Comune di Doberd? del Lago per

demolizione e ricostruzione della scuola primaria; 1,25 mln al

Comune di Duino Aurisina per il polo aggregativo nell’edificio

Lega Nazionale; 2 mln al Comune di Faedis per manutenzione ed

efficientamento palestra comunale; 288mila euro al Comune di

Fiumicello Villa Vicentina per una passerella ciclopedonale; 2

mln al Comune di Fontanafredda per riqualificare viale

Grigoletti; 100mila euro alla Comunit? di montagna Natisone Torre

per riqualificare un immobile a San Pietro al Natisone; 600mila

al Comune di Forni di Sopra per collegare la frazione di Andrazza

all’area faunistica Parulana.

Al Comune di Gemona andranno 800mila euro per la riqualificazione

del campo sportivo “Tarcisio Goi”; al Comune di Gonars 2 milioni

per realizzare infrastrutture in grado di potenziare l’offerta

culturale e associativa; al Comune di Gorizia altri 3,1 milioni

per la demolizione del viadotto “Ragazzi del ’99” e la

realizzazione di un incrocio a rotatoria; al Comune di Mereto di

Tomba 1,6 milioni per manutenzione sulla viabilit? e

realizzazione di parcheggi; al Comune di Monfalcone 1,5 mln per

recupero e manutenzione di edifici comunali e 220mila euro per la

riqualificazione urbana di aree degradate; al Comune di Morsano

al Tagliamento 1 milione per un percorso ciclopedonale lungo la

provinciale di San Michele; al Comune di Muggia 500mila euro per

il rifacimento del manto dello stadio; al Comune di Muzzana del

Turgnano 2 milioni per recupero e riqualificazione urbana; al

Comune di Nimis 1,2 milioni per il rifacimento del ponte della

Motta; al Comune di Pasian di Prato 1,5 milioni per interventi di

rigenerazione urbana; al Comune di Pavia di Udine 500mila euro

per ristrutturare la caserma dei carabinieri; al Comune di Porcia

2,2 milioni per interventi sul palasport; al Comune di Pordenone

2,95 milioni per riqualificare viabilit? e quartiere Rorai e 1,15

milioni per installazione di arredi fissi in ambito sportivo; al

Comune di Porpetto 2,2 milioni per realizzare la caserma dei

carabinieri; al Comune di Prata di Pordenone 2 mln per realizzare

la nuova mensa della scuola primaria.

E ancora: al Comune di Precenicco 2 mln per ristrutturare un

fabbricato di propriet?; al Comune di Premariacco 1,5 mln per la

ristrutturazione della biblioteca; al Comune di Reana del Rojale

2 mln per completare l’efficientamento della scuola primaria; al

Comune di Resia 1,5 mln per completare il plesso scolastico; al

Comune di Rigolato 1,5 mln per acquisire e ristrutturare l’ex

albergo D’Andrea; al Comune di San Canzian d’Isonzo 3,4 mln per

adeguare la scuola primaria; al Comune di San Daniele 920mila per

un nuovo centro di aggregazione; al Comune di San Giorgio della

Richinvelda 2,4 mln per potenziare il centro sportivo; al Comune

di San Quirino 3 mln per demolire e ricostruire la scuola media;

al Comune di Taipana 2 mln per mettere in sicurezza la viabilit?

tra il capoluogo e Prossenicco; al Comune di Tarvisio 1,5 mln per

riqualificare via Roma e piazza Unit?; al Comune di Tavagnacco

2,5 mln per la rigenerazione urbana del centro storico di Feletto

Umberto; al Comune Terzo d’Aquileia 700mila euro per il recupero

dell’ex sede municipale; al Comune di Torviscosa 1,3 mln per

ristrutturare e adeguare la piscina comunale; al Comune di

Trieste 1,9 mln per adeguare gli impianti sportivi dello stadio

Ferrini, 2,3 mln per riqualificazione e arredo urbano della

piazza Sant’Antonio, 3,5 mln per realizzare una nuova palestra

del centro sportivo Ervatti, 400mila euro per acquistare il

complesso dell’ex macello di Prosecco; al Comune di Udine 4

milioni per la riqualificazione dell’area del Centro studi; al

Comune di Zuglio 250mila euro per valorizzare la viabilit? lenta

a Pieve di San Pietro.

1 – segue

ACON/FA-fc

250034 LUG 25