Sicily Food Vibes fa tappa ad Aci Bonaccorsi 

Roma, 23 Luglio 2025

Sicilia Regione Gastronomica Europea 2025

SICILY FOOD VIBES: PROFUMI, SAPORI E SPETTACOLI NEL CUORE DI ACI BONACCORSI

Dal 25 al 27 luglio – in Piazza della Regione – cooking show e cucina d’eccellenza

ACI BONACCORSI – Il gusto autentico della Sicilia torna protagonista con Sicily Food Vibes, che dal 25 al 27 luglio farà tappa ad Aci Bonaccorsi (Piazza della Regione), trasformando il suggestivo borgo etneo in un palcoscenico del gusto, della tradizione e dell’innovazione culinaria.

L’evento, inserito nel programma ufficiale di “Sicilia Regione Gastronomica Europea 2025”, è promosso dal Comune di Aci Bonaccorsi, dall’Unione Regionale Cuochi Siciliani e dall’Associazione Provinciale Cuochi Etnei, con il sostegno delle principali realtà gastronomiche del territorio. Tre giorni intensi, tra cooking show, laboratori didattici, masterclass e soprattutto tanta passione per la cucina d’eccellenza. Sicily Food Vibes ad Aci Bonaccorsi si preannuncia come un evento imperdibile per chi ama il cibo, la cultura e l’identità siciliana. Un’occasione per scoprire il talento dei grandi chef dell’isola, degustare piatti straordinari e vivere tre giorni all’insegna della convivialità e della passione per l’enogastronomia. «È una grande opportunità per Aci Bonaccorsi – ha affermato il sindaco del comune pedemontano Vito Di Mauro – il nostro Comune dal punto di vista turistico è diventato il salotto dei catanesi, d’altronde, pur facendo parte del bacino delle Aci, in fondo ci troviamo a 10 km dal capoluogo etneo e possiamo essere considerati un quartiere di Catania. Il Sicily Food Vibes rappresenta per noi una vetrina di prestigio, per questo, siamo felici di valorizzare le tante imprese locali che vi prenderanno parte. Ringraziamo l’assessore all’Agricoltura, Sviluppo rurale e Pesca mediterranea della Regione Siciliana Salvatore Barbagallo per la grande opportunità: siamo onorati di essere stati coinvolti».

Si comincia venerdì 25 luglio alle 19 con l’inaugurazione ufficiale alla presenza delle autorità locali e regionali, seguita dal laboratorio esperienziale “Chef per un giorno, le mani in pasta” guidato dalla lady chef Daniela Arena, in collaborazione con l’associazione A.I.A.S. di Acireale. Alle 20 spazio ai dolci con la masterclass del pastry chef Peppe Leotta dal tema “I dolci della tradizione siciliana”, a cura dell’URCS e Conpait. A seguire, i cooking show degli chef Alfio Visalli con “I Sapori del Territorio”, e Nunzio Mangano, che presenterà il piatto “Gnocchetti di patata di Giarre, salsa pomodoro confit, crema di basilico e burrata”.

Il programma di sabato 26 luglio prevede – dalle 19,30 – un laboratorio didattico e una degustazione firmata dallo chef Filippo Realforte. Poi i protagonisti saranno i dessert con i pastry chef Angelo Cardella e Fulvio Massimino in una nuova masterclass su “I dolci della tradizione siciliana”, sempre in collaborazione con Conpait.

Alle 20 lo chef Vincenzo Leanza porterà in scena il suo “Filetto di maialino bardato con crema di taralli e confettura di cipolla rossa”, seguito dallo chef Pietro Arezzi con il piatto “Tortello di melanzana e scamorza affumicata ai tre pomodori”.

Domenica il gran finale. A chiudere in bellezza, alle ore 21 sarà lo chef Piergiorgio Alecci, in collaborazione con Donna Carmela, con un omaggio alla cucina messinese: “Alici, pomodoro, indivia riccia e lievito”, un ricordo di focaccia reinterpretato in chiave gourmet, presentato con il progetto Sicilia di Ulisse.