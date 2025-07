(AGENPARL) - Roma, 23 Luglio 2025

(AGENPARL) – Wed 23 July 2025 Agricoltura. Lollobrigida incontra il Ministro algerino Cherfa: Italia e Algeria rafforzano la collaborazione

In occasione del Vertice intergovernativo Italia-Algeria, svoltosi oggi a Villa Doria Pamphilj con la partecipazione della Presidente del Consiglio Giorgia Meloni e del Presidente algerino Abdelmadjid Tebboune, il Ministro dell’Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste, Francesco Lollobrigida, ha ricevuto al MASAF il Ministro dell’Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca della Repubblica Democratica e Popolare di Algeria, Youcef Cherfa.

L’incontro si inserisce nel quadro del rafforzamento del partenariato strategico tra i due Paesi, con una visione condivisa orientata alla sicurezza alimentare, alla sostenibilità ambientale e alla cooperazione industriale.

Particolare attenzione è stata riservata al progetto promosso da Bonifiche Ferraresi, il più rilevante investimento agroindustriale italiano in Africa, attualmente in fase di realizzazione in Algeria. L’iniziativa – che prevede lo sviluppo integrato di coltivazioni e impianti per la trasformazione alimentare – rappresenta un modello virtuoso di collaborazione pubblico-privata capace di rafforzare le filiere locali e promuovere occupazione qualificata.

Nel corso del bilaterale è stato firmato un Memorandum of Understanding sulla cooperazione in agricoltura, pesca e trasformazione alimentare, che fornirà un quadro operativo per lo sviluppo di iniziative congiunte nei settori della sostenibilità, dell’innovazione e della valorizzazione delle produzioni. È stato firmato inoltreun secondo MoU in materia di pesca, acquacoltura e attività connesse, volto ad ampliare la cooperazione tecnico-produttiva e la condivisione di buone pratiche.

Durante il colloquio è stato affrontato anche il tema dell’interscambio agroalimentare, ambito in cui l’Italia ha ribadito la disponibilità a mettere a disposizione tecnologie, formazione e competenze, in un’ottica di sviluppo agricolo sostenibile.

Il Ministro Lollobrigida ha infine rinnovato l’auspicio che i rapporti commerciali possano trovare rinnovato slancio anche nel settore florovivaistico, ampliando le zone di provenienza dei nostri prodotti importati in Algeria, a tutte le zone indenni dalla epidemia di Xylella.

Il bilaterale ha confermato il ruolo centrale della cooperazione agricola all’interno della più ampia cornice dei rapporti strategici tra Italia e Algeria, rilanciati con forza nel corso del Vertice intergovernativo.

[Image]

Ufficio per la Stampa e la Comunicazione

Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste