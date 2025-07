CS ASSESSORE D. MANCA REPLICA A FEDERALBERGHI

(AGENPARL) - Roma, 22 Luglio 2025

(AGENPARL) – Tue 22 July 2025 COMUNICATO STAMPA

L’ASSESSORA DEL LAVORO D. MANCA REPLICA A FEDERALBERGHI: “PORTE CHIUSE ALLE PRETESE DI PARTE E ALLA MALEDUCAZIONE,

QUESTA È LA CASA DI TUTTI I LAVORATORI SARDI, NON SOLO DI ALCUNI”

Cagliari, 22 luglio 2025

“Leggo con sconcerto una fantasiosa rappresentazione dei fatti accaduti nella serata di ieri.

Questo Assessorato è aperto al dialogo e al confronto con chiunque si presenti, ma non tolleriamo arroganza, maleducazione, accuse e pretese per singole categorie che vorrebbero essere privilegiate.

In questo Assessorato i rappresentanti delle imprese e i loro lavoratori hanno tutti pari dignità, per questo non siamo disponibili a modifiche puntuali in favore di un ristretto nucleo evidentemente abituato a pretendere e ottenere.

Il bando SO.LA.RE., così strutturato, ha l’obiettivo di ampliare il più possibile la platea dei beneficiari.

Trovo curioso essere accusata di essere in ritardo e di non aver accettato di posticipare la chiusura del bando. Le due cose sono in palese contrasto.

Sin dalla presentazione della misura destinata alle imprese del settore turistico-alberghiero abbiamo illustrato i dettagli e le sue finalità a tutte le associazioni di categoria, ai sindacati e alle imprese.

Questo Assessorato resta la casa di tutti i sardi, di tutti i lavoratori, di tutti i sindacati e di tutte le associazioni di categoria, e non solo di alcune, a prescindere dal numero degli iscritti. A tutti viene riservata la massima considerazione e il massimo rispetto, quando questo è reciproco”.

Questa la replica dell’assessora del Lavoro Desirè Manca alla nota stampa di Federalberghi Fipe Sardegna.

​

Ufficio Stampa Regione Sardegna