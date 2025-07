UDINE – MERCOLEDI’ 30 LUGLIO AL MAN DI AQUILEIA LA PRESENTAZIONE DEL LIBRO “ANCHE LE STATUE PARLANO”

(AGENPARL) - Roma, 21 Luglio 2025

(AGENPARL) – Mon 21 July 2025 *AL MAN DI AQUILEIA (UDINE) LA PRESENTAZIONE DI*

*“ANCHE LE STATUE PARLANO “*

*(Readaction editrice, 2025)*

*Il libro tratto dalle visite teatralizzate nei musei*

*presentazione ufficiale al MAN di Aquileia (Udine)*

*Museo Archeologico di Aquileia (Via Roma, 1)*

*Mercoledì 30 luglio 2025, ore 17.15*

Udine, 21 luglio 2025

Il Museo Archeologico Nazionale di Aquileia (Udine) ospiterà mercoledì 30

luglio 2025, alle ore 17.15, la presentazione ufficiale del libro “Anche le

statue parlano”, edito da Readaction Editrice. Il volume nasce

dall’esperienza delle visite teatralizzate nei musei, trasformando il

patrimonio archeologico in narrazione viva e coinvolgente. Dialogheranno

con l’autore Edoardo De Angelis: la presidente dell’Associazione

CulturArti, Roswitha Del Fabbro, l’attore Alessandro Maione, interprete

delle performance museali. A coordinare l’incontro sarà l’archeologa

dott.ssa Annalisa de Franzoni. Porterà il suo saluto istituzionale l’avv.

Mario Anzil, Vicepresidente e Assessore alla Cultura della Regione Friuli

Venezia Giulia, autore della prefazione al volume.

Al termine della presentazione è previsto un brindisi conviviale.

L’ingresso è gratuito con prenotazione obbligatoria. Ingresso in Via Roma

Dopo tre anni di successo di pubblico e critica nei principali musei e siti

di interesse storico-archeologico italiani, è arrivato in libreria e negli

store online il libro del progetto “Anche le statue parlano”.

E se la statua di Augusto conservata al Museo Archeologico Nazionale di

Aquileia, o la Stele di Meru del Museo Egizio di Torino iniziassero a

parlare? Se a parlare tra loro fossero gli sposi del sarcofago del Museo

Nazionale Etrusco di Villa Giulia a Roma? Quali storie ci racconterebbero?

Il libro è la cronaca di un’avventura iniziata per caso, che prosegue con

crescente successo nelle sale di molti straordinari musei, tra impalcature

di Fantasia, pagine di Storia, elementi di Cultura, slanci d’Amore,

frammenti di Bellezza, respiri d’Arte e una piccola quota di sorriso.

“Anche le statue parlano” nasce da un’idea piuttosto semplice: i musei non

vanno solo visti, ma vanno anche ascoltati. Ogni oggetto conservato in un

museo, dal più semplice al più complesso, dal più anonimo al più

conosciuto, dal più comune al più prezioso, ha una storia da raccontare. Le

opere esposte in un museo ci colpiscono inizialmente per il loro aspetto

estetico, ma in realtà sono lì per raccontarci una storia: la loro storia

che è anche la “nostra” storia. Questi oggetti collegano tempi differenti,

disegnando la traiettoria della bellezza. “Anche le statue parlano” nasce

con l’intento di collegare passato e presente, archeologia e storia

contemporanea. Si tratta di un vero e proprio viaggio all’indietro nel

tempo. Il progetto si è sviluppato intorno all’idea di dare voce a queste