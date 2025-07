(AGENPARL) - Roma, 20 Luglio 2025

*On. Riccardo De Corato*

*Gruppo Fratelli d’Italia*

*URBANISTICA, DE CORATO (FDI): «DE CESARIS INDAGATA DIMOSTRA CHE PROBLEMI

NASCONO GIÀ CON GIUNTA PISAPIA».*

Milano, 20 Luglio 2025 – «Il fatto che l’ex vicesindaca con delega

all’Urbanistica del Comune di Milano, Ada Lucia De Cesaris risulti

indagata, mette in evidenza come i problemi legati all’urbanistica milanese

non siano una questione recente, limitata alla sola Giunta Sala, ma

affondino le radici già oltre dieci anni fa, durante l’Amministrazione

Pisapia. Nel corso degli anni, solo i Verdi hanno preso posizioni chiare e

pubbliche su queste vicende, mentre dagli altri partiti di sinistra abbiamo

assistito a un silenzio assoluto e imbarazzante. Dov’erano tutti loro in

questi anni? Tutto è iniziato a partire dal 2011, esattamente nel momento

in cui il Centrodestra ha lasciato la guida di Palazzo Marino»!

Così il Deputato di Fratelli d’Italia, membro della Commissione

Parlamentare sul degrado e sulle periferie italiane della Camera ed ex vice

Sindaco delle Giunte di Centrodestra milanesi, *Riccardo De Corato.*