(ARC) Eventi: Anzil, Mittelfest unico per centralit geografica e culturale

(AGENPARL) - Roma, 19 Luglio 2025

(AGENPARL) – Sat 19 July 2025 Cividale del Friuli, 19 lug – “Molti sono i festival che

percorrono l’estate italiana, ma il Mittelfest ? unico nella sua

centralit? geografica e culturale, perch? abbraccia tradizioni e

letture che s’incontrano tra mondo latino, slavo e germanico e le

declina in tutte le forme dello spettacolo con uno spirito di

coraggio e una forte carica emozionale intorno al tema del

‘Tab?’: tab? da conoscere e tab? da sfidare. Lo spettacolo, in

tutte le sue forme, diventa cos? non solo pi? un piacere, ma uno

strumento necessario per capire a che punto della nostra storia

siamo”.

Cos? si ? espresso il vicegovernatore Mario Anzil alla serata

inaugurale del Mittelfest, che ha avuto inizio stasera alla

Chiesa di San Francesco con lo spettacolo “The Long Shadow of

Alois Brunner”.

“Nella polifonia del ricchissimo programma del Mittelfest – ha

osservato il vicegovernatore – ognuno potr? trovare il filo che

si dipana attraverso paure e aspirazioni, intenzioni e

divagazioni, pregiudizi e slanci: ogni esibizione, dal teatro

alla danza, dalla musica al circo dar? qualche risposta e

sollever? qualche domanda. Il festival ? un campo pieno di semi

che possono germogliare solo nella fruizione del pubblico. Due

coordinate fanno da guida: la frontiera, il confine che si sposa

con il tema del tab? che s’incarna nella natura stessa di Go!2025

e Mittelyoung: se di semi parliamo, il festival non pu? che

attribuire un ruolo speciale ai giovani e a idee nuove capaci di

scompigliare e anche di ribaltare gli schemi”.

Il Mittelfest si protrarr? fino a domenica 27 luglio con 16

progetti musicali, 8 teatrali, 3 di danza e 2 di circo, oltre a 3

spettacoli selezionati da Mittelyoung.

ARC/PPH/ma

191951 LUG 25