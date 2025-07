(AGENPARL) - Roma, 18 Luglio 2025

(AGENPARL) – Fri 18 July 2025 La Pineta riapre dopo l’incendio, prosegue il monitoraggio

“L’area della Pineta dannunziana chiusa al pubblico dopo l’incendio dei giorni scorsi riapre. E intanto prosegue h24 il monitoraggio antincendio boschivo, con personale autorizzato all’utilizzo dei mezzi, a supporto della Sala operativa unificata (della Regione) e dei vigili del fuoco”. Lo dice l’assessore Cristian Orta. “L’attività di monitoraggio viene espletata in maniera continuativa per evitare che il fuoco riprenda nell’area interessata dalle fiamme”, spiega. “Partecipano i volontari di protezione civile, che possono effettuare un primo intervento, laddove necessario. Intanto oggi è stato effettuato un intervento di pulizia, con la collaborazione di Ambiente, per rimuovere tutto ciò che era possibile rimuovere a seguito del rogo. E, all’interno della Pineta, sono proseguite le operazioni di sfalcio che erano già in corso, avviate da alcune settimane. Sono anche stati avviati i lavori per il rinnovamento di tutti i sentieri, con i paletti che delimitano gli spazi occupati dal verde”.

Pescara, 18 luglio 2025