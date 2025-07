(AGENPARL) - Roma, 18 Luglio 2025

18/7/2025

INTITOLATA UFFICIALMENTE A ERNESTO ILLY NEL GIORNO DEL

CENTENARIO DALLA NASCITA LA ROTONDA NEI PRESSI DI VIA FLAVIA

ATTIGUA ALL’OMONIMO STABILIMENTO

E’ stata ufficialmente intitolata a Ernesto Illy nel centenario dalla nascita

dell’imprenditore triestino, principale artefice del successo dell’azienda di

torrefazione di caffè oggi nota in tutto il mondo che porta il suo nome, la nuova

rotatoria tra le vie Flavia, Francesco Carletti, Giovanni e Sebastiano Caboto e Strada

della Rosandra.

La cerimonia di intitolazione della “Rotonda Ernesto Illy” sì è svolta oggi pomeriggio,

venerdì 18 luglio, con lo scoprimento della targa da parte dell’Assessore alle

Politiche dei Servizi Generali, Sandra Savino con il Direttore del Dipartimento

innovazione e servizi al cittadino del Comune di Trieste, Lorenzo Bandelli e il

Comandante della Polizia Locale, Walter Milocchi, alla presenza delle Autorità e dei

rappresentanti delle Forze dell’Ordine tra cui l’Assessore regionale alle Autonomie

Locali, Pierpaolo Roberti, il Presidente del Consiglio Regionale, Mauro Bordin con il

Vicepresidente, Francesco Russo, il Sindaco di Muggia, Paolo Polidori, la famiglia Illy

(rappresentata da Anna Rossi Illy, Presidente Onoraria della Fondazione Ernesto Illy,

Anna Illy, Presidente della Fondazione Ernesto Illy e Andrea Illy, Presidente di

illycaffè) e di una rappresentanza dei dipendenti dell’azienda.

“A cent’anni dalla nascita di Ernesto Illy – ha dichiarato l’Assessore alle Politiche dei

Servizi Generali, Sandra Savino dicendosi onorata di poter portare il saluto dell’Amministrazione Comunale in una giornata dal profondo valore simbolico per la nostra

città – Trieste ha scelto di ricordarlo non soltanto come imprenditore illuminato, ma

anche come cittadino esemplare, che ha saputo incarnare e promuovere l’identità

culturale e produttiva della nostra comunità. L’intitolazione di questa rotonda, situata

in un’area dove s’intrecciano vie di lavoro, innovazione e storia, proprio a ridosso

dello stabilimento Illycaffè, rappresenta una scelta non casuale: è infatti la sintesi

perfetta tra memoria, territorio e visione”.

“Ernesto Illy – ha aggiunto Savino – non fu soltanto il presidente di un’azienda d’eccellenza, ma soprattutto un precursore della qualità, della sostenibilità, della cultura

del caffè e della ricerca scientifica applicata all’impresa. Il suo approccio umanistico

all’economia e il suo impegno per la diffusione di valori etici nella gestione aziendale

sono oggi più che mai attuali e necessari”.

“Questa intitolazione – ha proseguito Savino – è anche un tributo alla Trieste del futuro: una città che guarda avanti senza dimenticare chi l’ha resa grande, dove impresa e cultura continuano a dialogare e a costruire, insieme, benessere e identità”.

L’Assessore Savino ha quindi concluso ringraziando tutte le Istituzioni che hanno

condiviso e sostenuto questo percorso e ha rivolto un pensiero di gratitudine a Ernesto Illy “per ciò che ha rappresentato e continuerà a rappresentare per Trieste e per il

nostro Paese”.

“Questa cerimonia – ha affermato l’Assessore regionale alle Autonomie Locali, Pierpaolo Roberti portando i saluti del Presidente della Regione Friuli Venezia Giulia,

Massimiliano Fedriga – è speciale per Trieste e per l’intera comunità regionale e il

segno che lasciamo oggi resterà nel tempo per ricordare una figura, quella di Ernesto

Illy, che con la sua professionalità, le sue intuizioni e la sua etica del lavoro ha fatto

crescere in modo significativo la propria impresa. La rotonda, a due passi dallo stabilimento della Illycaffè e che è stata realizzata e viene curata con il contributo

dell’azienda – ha continuato Roberti – non poteva che essere dedicata al grande imprenditore triestino che ha contribuito a far conoscere questo marchio in tutto il

mondo. Anche grazie a Illycaffè, Trieste è conosciuta infatti a ogni latitudine come la

Città del caffè”.

Il Presidente, Mauro Bordin ha portato il saluto del Consiglio regionale sottolineando

come esistano “delle persone che, con la propria lungimiranza, intraprendenza e

impegno raggiungono risultati straordinari, come nel caso di Ernesto Illy e che ci

lasciano la necessità di ricordare quanto realizzato accanto alla responsabilità di

continuare nel cammino da loro tracciato. Quella fondata da Illy è una grande azienda

che porta il nome di Trieste e della regione Friuli Venezia Giulia nel mondo, essendo

presente ovunque e, quando vediamo questo marchio, nasce in tutti noi un sentimento

d’orgoglio”.

Il Sindaco di Muggia, Paolo Polidori, si è detto onorato dell’invito alla cerimonia, ricordando come anche molti cittadini Muggesani siano impiegati all’interno

dell’azienda Illycaffè e ha rimarcato la grande importanza che ha avuto e ha tuttora

per il tessuto industriale ed economico del nostro territorio.

L’attuale presidente di Illycaffè e figlio di Ernesto, Andrea Illy, ha voluto infine

ringraziare le Istituzioni e tutti gli intervenuti, evidenziando come la rotonda

“rappresenti un simbolo: sia di circolarità, intesa come economia circolare, che di

apertura verso il mondo”.

L’intitolazione è stata approvata con Deliberazione di Giunta 287 del 30 giugno 2025

su proposta dell’Assessore Savino in considerazione del fatto che la nuova rotatoria

stradale è ubicata proprio nei pressi dello stabilimento industriale Illycaffé, la zona è

popolarmente conosciuta per la presenza dello stabilimento industriale di

torrefazione, della superficie territoriale ci circa 96.000 mq. distribuiti su più lotti e

che Trieste è conosciuta nel mondo anche per essere sede dello stabilimento a

marchio Illy.

In precedenza avevano espresso parere favorevole la Commissione toponomastica

comunale nella riunione del 24 febbraio 2025, la Deputazione di storia patria per la

Venezia Giulia il 5 aprile 2025; il Ministero della Cultura Soprintendenza Archeologia,

Belle Arti e Paesaggio per il Friuli Venezia Giulia l’11 aprile 2025, la Commissione

capigruppo del Consiglio comunale e la VII Circoscrizione di decentramento

comunale, entrambe il 28 maggio 2025.

Imprenditore e scienziato, cultore dell’umanesimo e brillante divulgatore, precursore

dell’etica aziendale e della responsabilità sociale dell’impresa moderna, Ernesto Illy è

stato presidente della illycaffè per quasi mezzo secolo, dal 1963 al 2005 e poi

presidente onorario fino alla sua scomparsa, il 3 febbraio 20028. Sotto la sua guida,

l’azienda di torrefazione è cresciuta e da impresa locale è assurta al ruolo di

multinazionale del caffè nota in tutto il mondo per il primato nell’eccellenza del

prodotto.

Nella sua eccezionale versatilità personale e culturale, che lo vedeva spaziare dalla

chimica all’umanesimo, Ernesto Illy è stato un precursore della moderna cultura

d’impresa.

La qualità era, per lui, la misura delle cose. L’etica, un abito dell’azienda scevro da

retorica, bensì quotidianamente praticato. Era amato dalle maestranze non meno

che dai diretti collaboratori. Il suo operato ha dato e dà lustro alla città di Trieste in

tutti i continenti.

Il prodotto che esce dallo stabilimento di Via Flavia, prospiciente la rotonda, è

presente in più di 140 Paesi, dove ogni giorno si servono più di 8 milioni di tazzine di

caffè torrefatto nel sito industriale triestino. L’azienda occupa direttamente più di un

migliaio di concittadini, a cui se ne aggiungono almeno altrettanti impegnati

nell’indotto.

Figlio di Francesco Illy, che aveva fondato la illycaffè nel 1933, Ernesto Illy svolse gli

studi liceali a Trieste e si laureò in Chimica all’Università di Bologna nel 1947. Diventò

comproprietario e amministratore dell’azienda di famiglia nel 1956, quindi

presidente sette anni dopo. Sposò Anna Rossi Illy, con la quale ha avuto quattro figli:

Francesco, Riccardo, Anna e Andrea. Nominato Cavaliere del lavoro nel 1994, è stato

presidente di numerose organizzazioni internazionali, tra cui l’Associazione

scientifica internazionale del caffè (ASIC) di Parigi, l’Istituto per l’informazione

scientifica sul caffè (ISIC) di Parigi e l’Organizzazione internazionale del caffè (ICO) di

Londra.

Ernesto Illy è internazionalmente riconosciuto per la competenza unica da lui

sviluppata nel mondo del caffè, di cui proprio a Trieste realizzò il primo laboratorio

scientifico. In Italia è stato presidente di Centromarca (l’associazione delle industrie

di marca nel settore dei beni di consumo), consigliere di amministrazione di Allianz e

componente della terna di saggi incaricata di scegliere il presidente di Confindustria.

Ha ricevuto numerosi riconoscimenti internazionali, tra i quali il Lifetime Achievement

Award dell’Associazione del caffè degli Stati Uniti e il titolo di Commendatore in

Centroamerica e, in, Italia i premi Tagliacarne, Leonardo Qualità, Scritture d’Acqua e

Propeller d’Oro.

L’Università degli Studi di Udine lo ha insignito della laurea honoris causa in Scienze

e tecnologie alimentari.

Al Generali Convention Center, dove, nel corso della mattinata, si è svolto, alla

presenza del Sindaco Roberto Dipiazza, l’evento “I valori di Ernesto Illy – Riflessioni a

cent’anni dalla nascita” organizzato dalla Fondazione Ernesto Illy per ricordare il

centenario della nascita dell’imprenditore attraverso varie testimonianze, gli è stata

dedicata una sala, accanto a quelle dedicate a Josef Ressel, Italo Svevo e Umberto

Saba.

