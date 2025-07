(AGENPARL) - Roma, 17 Luglio 2025

(AGENPARL) – Thu 17 July 2025 Roma, Bordoni (Lega): non ci facciamo intimorire. Denunciamo

Roma, 17 lug. – “La Lega non si piega davanti agli atti intimidatori subiti da parte degli estremisti di sinistra e dagli occupanti di professione che hanno strappato e imbrattato i cartelloni che la Lega ha realizzato sul Dl Sicurezza a Roma. Sporgeremo formale denuncia querela affinché questi vandali vengano perseguiti per aver tentato di tapparci la bocca. Noi non abbiamo timore e riponiamo la nostra fiducia nella giustizia. I cittadini ci chiedono di essere tutelati, noi lo abbiamo fatto col Dl Sicurezza e continueremo a farlo sempre. I sinistri se ne facciano una ragione”.

Così il segretario della Lega nel Lazio Davide Bordoni.

Ufficio Stampa – Lega per Salvini Premier