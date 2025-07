CONTIENE FOTO E VIDEO# VELLETRI – OPERAZIONE ANTIDROGA DEI CARABINIERI, 14 ARRESTI PER SPACCIO NEL CENTRO STORICO.

(AGENPARL) - Roma, 17 Luglio 2025

Legione Carabinieri Lazio

Compagnia di Velletri

VELLETRI – OPERAZIONE ANTIDROGA DEI CARABINIERI, 14 ARRESTI PER SPACCIO NEL

CENTRO STORICO.

VELLETRI (RM) – Su delega della Procura della Repubblica di Velletri, i

Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia di Velletri con il supporto

del Gruppo Carabinieri di Frascati nonché del Nucleo Cinofili Carabinieri di

Santa Maria Galeria, con una forza impiegata che si avvicina al centinaio di

unità operative, hanno eseguito, dalle prime luci dell’alba, un’ordinanza,

emessa dall’ufficio G.I.P. del Tribunale di Velletri, che dispone misure

cautelari nei confronti di 14 uomini, residenti nell’area di Velletri e

Lariano, gravemente indiziati, a vario titolo, dei reati di detenzione e

spaccio di sostanze stupefacenti tipo hashish e cocaina nonché

favoreggiamento personale, per un totale di circa ottanta diversi capi

d’imputazione.

L’attività d’indagine ha avuto inizio a settembre 2024, ha permesso di

raccogliere gravi indizi di colpevolezza in ordine all’esistenza di una

fitta rete di traffico di droga, ben strutturata e gestita in maniera

organizzata, in particolare da soggetti giovanissimi, che operavano con

continuità nei centri storici di Velletri e Lariano, trasformando taluni

luoghi di aggregazione in veri e propri punti di riferimento per lo smercio

illecito. Fondamentali sono state le segnalazioni di gestori di esercizi

commerciali e residenti che hanno puntualmente segnalato quanto avveniva

sotto i loro occhi ai Carabinieri.

Le attività tecniche che ne sono scaturite hanno permesso di acquisire

importanti elementi di reità a carico di diversi soggetti, già noti ai

Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia di Velletri per pregresse

attività d’indagine, che si ipotizza gestissero, ciascuno per la propria

area geografica di competenza, una fiorente attività di spaccio di

stupefacenti.

Nel corso dell’indagine, i militari hanno eseguito diverse perquisizioni

domiciliari all’esito delle quali sono stati rinvenuti e sequestrati

complessivamente: 4,1 Kg di hashish (corrispondenti a circa 43.000 dosi),

400 g di cocaina (corrispondenti a circa 1800 dosi) 5 dosi di MDMA ed una

dose di marijuana, arrestando contestualmente 14 persone in flagranza di

reato, 6 denunciate a piede libero e segnalati alla Prefettura 16 soggetti,

quali assuntori.

Nel corso dell’attività è stata documentata una puntuale e fiorente attività

di spaccio di sostanze stupefacenti, principalmente tipo hashish e cocaina,

più volte cedute agli acquirenti, talvolta anche a credito o in cambio di

beni materiali di prima necessità o di “lusso”, per un volume d’affari

mensile di diverse centinaia di euro.

Nel corso delle fasi operative per l’esecuzione dell’ordinanza, i

Carabinieri hanno anche eseguito sedici perquisizioni domiciliari,

rinvenendo complessivamente 47 g di sostanza stupefacente tipo hashish, 41 g

di sostanza stupefacente tipo cocaina; 10 g di sostanza stupefacente tipo

marijuana, circa 2500 euro in contanti e materiale da taglio e

confezionamento. Contestualmente è stato arrestato un ulteriore soggetto nel

comune di Lariano, mentre un altro veniva deferito in stato di libertà per

detenzione sostanza stupefacente ai fini di spaccio ed ulteriori tre

soggetti segnalati amministrativamente.

Al termine delle attività due indagati sono stati tradotti presso i propri

domicili in regime di arresti domiciliari mentre altri nove presso le case

circondariali di Velletri, Roma e Frosinone.

Si precisa che il procedimento versa nella fase delle indagini preliminari,

per cui gli indagati sono da ritenersi innocenti fino ad eventuale sentenza

definitiva.

