Comunicato stampa FISE del 16 luglio 2025 – Sport Equestri-Europei Salto Ostacoli: A La Coruña Team Italia al quinto posto provvisorio. Giulia Martinengo Marquet nella ‘top ten’ individuale

COMUNICATO STAMPA

Europei Salto Ostacoli: A La Coruña Team Italia al quinto posto provvisorio. Giulia Martinengo Marquet nella 'top ten' individuale

Azzurri e Team Italia in grande evidenza nella prima giornata di gare del Longines FEI Jumping European Championship in svolgimento a La Coruña, in

Spagna.

La squadra occupa infatti la quinta posizione provvisoria su 18 team al via con 5.93 penalità, e quattro binomi italiani si trovano nella parte alta

della classifica che vede trentasette cavalieri nell’arco di sole 4 penalità (89 i partenti).

Per l’Italia nel pomeriggio di oggi, mercoledì 16 luglio, le cose non erano però partite nel modo giusto con la caduta di Paolo Paini e Casal

Dorato, primo dei binomi…

