Trasporti. Matera (FdI): tragedia Andria-Corato ricorda importanza investire su sicurezza

“Voglio rinnovare come ogni anno da quando sono qui il cordoglio più sincero alle famiglie delle vittime della tragedia ferroviaria accaduta in Puglia il 12 luglio 2016, affinché il ricordo resti come monito per il futuro”.

Così il deputato andriese di Fratelli d’Italia Mariangela Matera ha ricordato, intervenendo oggi pomeriggio alla Camera dei Deputati, la tragedia dell’incidente ferroviario accaduto in Puglia nel 2016 sulla tratta Andria-Corato.

“Sono trascorsi nove anni da una delle più dolorose tragedie ferroviarie che hanno segnato la nostra storia recente. Nove anni da quel maledetto 12 luglio 2016 quando persero la vita 23 persone. Un dolore immenso che ha colpito un’intera comunità, un dolore che ancora oggi è vivo e presente in tutti noi. Si trattava di studenti, lavoratori, madri e padri e figli che stavano semplicemente viaggiando, inconsapevoli che non sarebbero mai più tornati a casa. Oggi vogliamo far sentire la nostra vicinanza ai familiari delle vittime, ai sopravvissuti, a chi da allora vive con un dolore che non si cancella. È un pensiero che sento doveroso non solo come parlamentare del territorio, ma anche come parte di una comunità ferita e che crede fortemente nel valore della memoria collettiva. Ancora oggi voglio rivolgere un ringraziamento sincero a quanti in quelle ore difficilissime prestarono soccorso con orgoglio e professionalità: alle forze dell’ordine, vigili del fuoco e volontari. La tragedia ferroviaria ci ha ricordato nel modo più crudele quanto sia necessario investire sulla sicurezza del nostro sistema ferroviario”.

Ha spiegato il deputato andriese Mariangela Matera, concludendo il suo intervento a Montecitorio per ricordare l’anniversario della tragedia dell’incidente ferroviario.

