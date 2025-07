(AGENPARL) - Roma, 14 Luglio 2025

(AGENPARL) – Mon 14 July 2025 [image: logo_camera_social.jpg]

*On. Riccardo De Corato*

*Gruppo Fratelli d’Italia*

*MILANO, DE CORATO (FDI): «AUTORE ROGO BALENA IN TRIENNALE SIA SUBITO

ESPULSO, BASTA CLANDESTINI».*

Milano, 14 Luglio 2025 – «Ringrazio le Autorità competenti per aver già

rintracciato il responsabile dell’incendio all’importante Opera della

Triennale avvenuto poche ore fa. Stiamo parlando di un irregolare senza

fissa dimora. Ricordo che nella nostra città, di queste persone ce ne sono

già oltre 100.000 ed i milanesi, dei clandestini, sono stufi e non ne

possono più. Ora bisogna procedere immediatamente con l’espulsione di

questo delinquente, onde evitare che ritorni in giro a commettere altri

gravi fatti. Desidero esprimere il mio pensiero e la mia solidarietà a

Jacopo Allegrucci e a tutti i nostri artisti che certamente non si faranno

intimorire da simili gesti, perché la cultura non si incendia».

Così il Deputato di Fratelli d’Italia, vice Presidente della Commissione

Affari Costituzionali ed ex vice Sindaco delle Giunte di Centrodestra

milanesi, *Riccardo De Corato*.