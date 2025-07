Fwd: Comunicato stampa Biblieteca Comunale e Comunicazione Umbria Acque interruzione servizio 16 Luglio

(AGENPARL) - Roma, 14 Luglio 2025

(AGENPARL) – Mon 14 July 2025 COMUNICATO STAMPA

“Estate in Biblioteca”: laboratorio di collage per bambini alla

Biblioteca Comunale Ruggero Guerrieri

Mercoledì 16 luglio, dalle ore 16:00 alle 18:00, la Biblioteca Comunale

Ruggero Guerrieri di Gualdo Tadino ospiterà un laboratorio creativo

gratuito rivolto ai bambini dai 4 ai 10 anni.

L’iniziativa, parte del cartellone estivo “Estate in Biblioteca”,

offrirà ai più piccoli un’occasione per esplorare la propria fantasia

attraverso la tecnica del collage. I partecipanti potranno creare veri e

propri libri illustrati, dando vita a storie colorate e personali in un

contesto stimolante e accogliente.

L’attività è completamente gratuita e si svolgerà nei locali della

biblioteca, sotto la guida di operatori esperti. Data la disponibilità

limitata dei posti, la prenotazione è obbligatoria tramite messaggio

“Questa iniziativa conferma il ruolo centrale della biblioteca come

spazio vivo, aperto alla comunità e attento alle nuove generazioni,”

dichiara l’Assessore alla cultura Gabriele Bazzucchi. “Offrire attività

gratuite e di qualità significa investire nella crescita culturale dei

nostri bambini e rafforzare il legame tra istituzioni e famiglie.”