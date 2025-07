Chiusura estiva dei Punti di Facilitazione Digitale – Comune di Pinerolo

(AGENPARL) - Roma, 14 Luglio 2025

Nel Punto Digitale Facile ricevi assistenza e formazione

gratuita per l’utilizzo dei servizi e delle tecnologie

digitali.

Pinerolo (Municipio) Via Trieste 30/A

Lunedì 14:30 – 18:00

Mercoledì 9:00 – 12:30

Sabato 8:00 – 11:00

3° Mercoledì del mese 9:00 – 13:30

Pinerolo (CUP)

Stradale Fenestrelle 72

Lunedì 9:00 – 13:00

2°, 3°, 4° Martedì del mese 9:00 – 12:30

Mercoledì 9:00 – 12:30

Giovedì 9:00 – 15:00

Pinerolo (Ex caserma dei Carabinieri)

Lunedì 9:00 – 12:00

Pinerolo (Centro polifunzionale)

Via Montebello 28

2°, 3° e 4° Martedì del mese

14:00 – 16:00

Pinerolo (Centro per l’impiego)

Corso Torino 324

3° e 4° Giovedì del mese 9:00 – 12:00

Pinerolo (Fondazione casa

dell’anziano)

Piazza G. Marconi

1° Martedì del mese 14:30 – 16:30

Vigone (Municipio)

Venerdì 14:00 – 16:30

Bricherasio (Municipio)

1° e 3° Giovedì del mese 9:30 – 12:30

Villar Perosa (Municipio)

piazza della Libertà 11

1° e 4° Lunedì del mese 14:00 – 18:00

Cavour (Municipio)

Martedì 9:30 – 13:30

Giovedì 15:00 – 18:00

Porte (Biblioteca)

via Lossani 13

1° Martedì del mese 9:00 – 11:00

Pomaretto

CUP 1° e 3° Martedì del mese 10 – 12

Biblioteca 2° e 4° Martedì del mese 10 – 12

Pinasca (Municipio)

via Nazionale 19

1° Martedì del mese 11:30 – 13:30

Fenestrelle (Municipio)

via Roma 8

2° Giovedì del mese 9:30 – 11:30

Torre Pellice (Ex Ufficio Vigili)

via Repubblica 3

Venerdì 10:30 – 12:30 / 13:30 –

18:30

Sabato 10:30-12:30

2° Sabato del mese 9:30 – 12:30

CUP Torre Pellice

Martedì 9:30 – 12:30

Abbadia Alpina (Centro Incontro)

via Battitore

1° Giovedì del mese 9:00 – 11:00

Scalenghe (Ca’ Nosta)

via Cavour 24

1° Giovedì del mese 16:00 – 18:00

Pinerolo (CNA Pensionati)

via Chiappero 15

4° Giovedì del mese 14:30 – 16:30

San Secondo di Pinerolo (Municipio)

via Bonatto 3

2° Giovedì del mese 11:00 – 13:00

Villafranca Piemonte (Comune)

piazza Cavour 1

Mercoledì 9:00 – 12:00

Cumiana (Municipio)

piazza Martiri III Aprile ’44 n.3

Venerdì 9:00 – 13:00

Frossasco (Municipio)

Giovedì 10:30 – 12:30

Roletto (Municipio)

Piazza Tessore 2

1° Giovedì del mese 14:00 – 16:00

Cantalupa (Municipio)

via Chiesa 43

3° Giovedì del mese 14:00 – 16:00

Hai bisogno di informazioni o

supporto?

Inquadra il QR code e contattaci!

Piscina (fronte Municipio)

piazza Suardi

Venerdì 17:00 – 19:00

Airasca (Municipio)

Sede Protezione Civile

via Roma 118

Martedì 14:00-16:00

Buriasco (Biblioteca)

2° Mercoledì del mese 14:00 – 16:00

Luserna San Giovanni (Municipio)

via Roma 31

Martedì 14:00 – 18:00

Intercomunale Servizi Sociali (C.I.S.S.)

ATS Pinerolo (Consorzio

del Pinerolese)

gestisce sul territorio n. 6 punti e n. 25 sedi secondarie