Roma, 12 Luglio 2025

Sat 12 July 2025 Giubileo – Sociale – Sport – Roma

Conclusa con entusiasmo AS Roma Sustainability Social Camp per 30 bambini con fragilità della Capitale: l’edizione 2025 tra gli eventi di Vol.A in Rete – Volontari per il Giubileo

In questo 2025, per il Giubileo dello Sport, le due settimane di socialità sportiva, educativa e divertimento offerte dal club giallorosso ai ragazzi di Corviale e Bastogi, nel quadro di Vol.A in Rete

Concluse gioiosamente le due settimane di AS Roma Sustainability Social Camp 2025: tante attività con lo sport in primo piano, ma anche socialità, contrasto al bullismo e razzismo, educazione alla sostenibilità ambientale che il club giallorosso ha offerto a 30 bambini e bambine in situazioni di fragilità.

Ragazzi tutti provenienti da quartieri complessi e aree sociali particolarmente vulnerabili della Capitale, come Corviale e Bastogi.

Questi giovani, tutti tra i 7 e gli 11 anni, hanno potuto così trascorrere, ripartiti dal 30 giugno al 4 luglio e poi dal 7 all’11 luglio, delle intense giornate tra attività sportiva, socializzazione e piena inclusione presso il Centro Sportivo Dabliu all’Eur.

L’edizione 2025 dell’AS Roma Sustainability Social Camp, organizzata dalla società calcistica in collaborazione con il Forum Terzo Settore del Lazio e le realtà dell’associazionismo sportivo territoriale, si è svolta in concomitanza con il recente Giubileo dello Sport. La partecipazione del Forum Terzo Settore del Lazio a questa edizione rientra nel quadro degli eventi del Progetto Vol.A in Rete – Volontari per il Giubileo, attuato da CSV Lazio – Centro di Servizio per il Volontariato e Forum Terzo Settore del Lazio, e promosso dal Dipartimento Protezione Civile di Roma Capitale e Dipartimento Politiche Sociali e Salute presso l’Assessorato alle Politiche Sociali e Salute di Roma Capitale.

La lodevolissima iniziativa della squadra di calcio ha ricompreso non solo la trasmissione a tutti i ragazzi e ragazze di Corviale e Bastogi coinvolti, dei grandi valori sportivi, come rispetto, lealtà, corretta e sana competizione, fratellanza, eguaglianza nella diversità, solidarietà sociale, ma anche incontri educativi e riflessioni con esperti e personalità ad hoc per il contrasto del bullismo, a scuola o cyber, per un corretto uso dei social media, per il rispetto dell’ambiente, ed altre numerose attività culturali o giocose.

Un grande successo, con i ragazzi grandemente entusiasti e felici per questa esperienza e che, al contempo, ha mostrato oltre alla tradizionale sensibilità sociale del club giallorosso, anche la concreta solidarietà di tante realtà cittadine istituzionali e non solo, che hanno supportato operativamente l’evento.

Infatti, vogliamo esprimere il nostro enorme ringraziamento a tutti i nostri cari partner che hanno fortemente contribuito affinché i bambini potessero partecipare alla As Roma Sustainability Social Camp 2025.