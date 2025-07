(AGENPARL) - Roma, 10 Luglio 2025

(AGENPARL) – Thu 10 July 2025 *Medici Pistoia, la Presidente David alla firma della Carta di Roma:“La

salute come investimento, un impegno europeo”*

Accordo sottoscritto questa mattina a Roma dagli Ordini nazionali di

Francia, Spagna, Italia,Portogallo, Grecia e Germania

“La salute come investimento strategico in Europa” è il nome del

documento sottoscritto questa mattina dagli Ordini dei medici nazionali

di Francia, Germania, Grecia, Italia, Portogallo e Spagna presso la sede

della Federazione nazionale (FNOMCeO) di Roma.Una Carta che chiede

investimenti in sanità e che i vincoli di bilancio siano allentati per

poter permettere di destinare risorse aggiuntive ai sistemi sanitari.

Presente, in quanto membro del direttivo nazionale, anche la Presidente

dell’Ordine dei Medici Chirurghi ed Odontoiatri di Pistoia, dottoressa

Paola David.

“Tutti i rappresentanti europei intervenuti si complimentano con la

nostra federazione nazionale per questa iniziativa – spiega la

dottoressa David a margine della sottoscrizione – che arriva in un

momento storico così difficile. Questa Carta è un atto concreto del

lavoro che come professionisti e medici portiamo avanti, come

ambasciatori di pace europei per una Europa unita e sana. Come

sottolineato dal Presidente Anelli, la tutela della salute è un presidio

di protezione, un investimento strategico per il futuro e per lo

sviluppo dei Paesi europei e deve poter contare su una strategia

condivisa e su risorse adeguate”.