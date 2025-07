IMPORTANTE : Si precisa che il Lancio inviato questa mattina riguarda queste DUE operazioni separate: POLIZIA DI STATO – 1° NAPOLI – Operazione confronti di 25 persone e – altra – 2° OPERAZIONE ‘PRATI’ – REGGIO CALABRIA Cocaina dal Sudamerica alla Locride – Si precisa che il Lancio inviato questa mattina riguarda queste DUE operazioni separate:

(AGENPARL) - Roma, 10 Luglio 2025

(AGENPARL) – Thu 10 July 2025 Si precisa che il Lancio inviato questa mattina riguarda queste DUE operazioni separate :

NAPOLI:

FLASH STAMPA

La Polizia di Stato sta dando esecuzione all’ordinanza di custodia cautelare emessa dal G.I.P. del Tribunale di Napoli, su richiesta della locale Direzione Distrettuale Antimafia, nei confronti di 25 persone, tutte gravemente indiziate, a vario titolo, dei reati di associazione per delinquere di stampo mafioso, associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, spaccio di stupefacenti, ricettazione, detenzione di armi clandestine, detenzione e porto abusivo di armi da sparo.

I dettagli saranno resi noti nel corso della conferenza stampa che si terrà alle ore 11 presso la Procura della Repubblica di Napoli.

Napoli, 10 luglio 2025

REGGIO CALABRIA:

QUESTURA DI REGGIO CALABRIA

LANCIO

OPERAZIONE “PRATI’”

REGGIO CALABRIA: Cocaina dal Sudamerica alla Locride, in corso operazione della Procura Distrettuale di Reggio Calabria e della Polizia di Stato.

È scattata poco prima dell’alba di oggi una vasta operazione antidroga coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Reggio Calabria, guidata dal dr. Giuseppe LOMBARDO, e curata dagli uomini della Polizia di Stato della Squadra Mobile di Reggio Calabria.

Più di cento gli agenti della Polizia di Stato impegnati nei territori di Platì e Siderno nella ricerca di 14 soggetti destinatari di ordinanza di custodia cautelare in carcere e 7 di arresti domiciliari, per un totale di 21 persone accusate di far parte, a vario titolo, di tre differenti associazioni per delinquere finalizzate, le prime due, all’importazione dalla Colombia e dall’Ecuador di ingenti carichi di cocaina occultata all’interno dei containers stipati sulle navi commerciali e, una terza, specializzata nella coltivazione di piante di canapa indiana e nella commercializzazione all’ingrosso e al dettaglio della marijuana ricavata.

Reggio Calabria, 10 Luglio 2025