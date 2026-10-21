[Comune Palermo] RECALL. Città dei Ragazzi. Domani presentazione attività e laboratori

(AGENPARL) - Roma, 21 Ottobre 2026 - Ricordiamo che domani, giovedì 22 ottobre, alle ore 10, presso la Città dei
Ragazzi, verranno presentate le attività e i laboratori del nuovo progetto
che animeranno l'area verde, accanto alla Palazzina Cinese, che sarà aperta
al pubblico secondo in calendario stabilito.
Il progetto, che coinvolge CoopCulture, Palma Nana, Orto Capovolto e Parco
Uditore, realtà riunite in un'ATI. ha vinto il bando pubblicato dal Comune
di Palermo.
All'incontro con i giornalisti saranno presenti – tra gli altri – il
sindaco Roberto Lagalla, l'assessora alle Attività sociali Mimma Calabrò e