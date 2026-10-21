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Politica Interna

Ppe, Cattaneo (FI): “Congratulazioni a Salini, sua riconferma da vice presidente è un orgoglio per Forza Italia e per l’Italia

RedazioneBy Nessun commento1 Min Read

(AGENPARL) - Roma, 21 Ottobre 2026 - "Esprimo le mie più vive congratulazioni e i migliori auguri di buon lavoro a Massimiliano Salini per la sua riconferma alla carica di vicepresidente del Gruppo del Partito Popolare Europeo (PPE) al Parlamento europeo.
Questo importante risultato rappresenta non solo il giusto riconoscimento per la competenza, la serietà e l'incessante attività parlamentare svolta da Massimiliano a Bruxelles, ma costituisce anche una significativa vittoria politica per tutta Forza Italia, che si conferma un pilastro centrale e autorevole all'interno della principale famiglia politica europea.
La sua presenza nell'ufficio di presidenza del gruppo è una garanzia per la tutela degli interessi del nostro Paese e del nostro tessuto produttivo in Europa. Avanti così, con la determinazione di sempre".

(AGENPARL)
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