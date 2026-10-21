[Comune Palermo] [PALERMO][JAPAN WEEK] Palermo incontra il Giappone: dal 20 al 26 novembre arriva la Japan Week; la manifestazione internazionale torna in Italia dopo otto anni

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*Palermo incontra il Giappone: a novembre arriva la Japan Week*

*La manifestazione internazionale torna in Italia dopo otto anni. Arti,

tradizioni*

*e incontri nell'anno del 160° anniversario delle relazioni diplomatiche

tra i due Paesi*

*PALERMO 20 – 26 NOVEMBRE*

Un gesto che diventa danza, un movimento che si trasforma in musica, un

segno d'inchiostro che parla a secoli lontani, una tazza di tè da

condividere. *Il Giappone* si avvicina attraverso le sue arti, i rituali, i

saperi che passano da una generazione all'altra. E incontra *Palermo*,

città abituata da secoli ad accogliere lingue e culture diverse, lasciando

che ciascuna vi depositi qualcosa di sé. *Dal 20 al 26 novembre** Palermo

ospiterà la Japan Week*, manifestazione promossa *dall'International

Friendship Foundation* (IFF) che ogni anno porta la cultura giapponese in

una diversa città del mondo, e che a Palermo arriva in stretta

collaborazione con il *Comune*, grazie a un lungo lavoro cucito

*dall'assessorato

comunale al Turismo* guidato da Alessandro Anello.

Nata a Firenze nel 1975, cresciuta di anno in anno, la *Japan Week* ha

festeggiato il cinquantenario a Manchester nel 2025, e torna in Italia a

otto anni dall'appuntamento di Torino. E lo fa in un anno significativo,

nel *160° anniversario del trattato di Amicizia e commercio firmato

nell'allora Edo (oggi Tokyo), il 25 agosto 1866: *il momento in cui nascono

le relazioni diplomatiche tra Italia e Giappone.

*"Ospitare la Japan Week 2026 è un motivo di orgoglio per Palermo che si

consolida al centro dei grandi circuiti culturali internazionali *- dice il

sindaco di Palermo *Roberto Lagalla* -*. Ringrazio l'International

Friendship Foundation per avere scelto la nostra città e per la sinergia

creata con l'amministrazione comunale". *

*"Il festival offrirà ai cittadini e ai turisti l'opportunità di immergersi

nella cultura millenaria del Sol Levante; e alla numerosa delegazione

nipponica di conoscere le nostre ricchezze culturali *- spiega l'assessore

al Turismo *Alessandro Anello* -* i. Sarà un eccezionale ritorno di

immagine a livello mondiale e un concreto impulso alla

destagionalizzazione. Il conto alla rovescia è iniziato".*

A convincere la Fondazione giapponese è stata proprio la storia di Palermo*,

"città affascinante, nota e apprezzata in Sol Levante. Molti giapponesi

sognano di visitarla, esercita un fascino particolare grazie alla sua

storia, che l'ha vista da secoli crocevia di culture e di scambi nel

Mediterraneo, capace di accogliere tradizioni diverse e di sviluppare un

patrimonio storico e artistico unico*. *Con la Japan Week, desideriamo far

conoscere ai palermitani il fascino della cultura giapponese e, al tempo

stesso, offrire ai partecipanti provenienti dal Giappone l'opportunità di

scoprire le bellezze di questa città" *spiegano dall'*International

Friendship Foundation.* Il viaggio sarà così in entrambe le direzioni: i

palermitani incontreranno artisti e artigiani giapponesi; chi arriverà dal

Giappone troverà una città pronta a raccontarsi.

Tra il *Politeama Garibaldi, il Teatro Santa Cecilia e lo spazio ZAC dei

Cantieri culturali alla Zisa*, prenderà forma il "mondo" giapponese:

spettacoli, mostre, laboratori e occasioni di incontro. È attesa una

delegazione giapponese molto numerosa, con i "maestri" delle diverse

discipline, artisti e artigiani.

Dalla grazia delle danze all'energia delle performance, dalla sonorità

degli strumenti tradizionali alla calligrafia, dalle arti del tessuto al

cibo. E ci sarà il tempo per fermarsi attorno al tè, scoprendo quanto una

consuetudine apparentemente semplice possa raccontare di un'intera cultura:

l'attenzione per l'altro, la cura del gesto, il valore dell'ospitalità.

Queste sono soltanto alcune anticipazioni di un programma che accosterà

tradizione e ricerca contemporanea, portando a Palermo anche sapori, storie

e suggestioni dei territori giapponesi. Al centro, il desiderio di

conoscersi attraverso esperienze da condividere, con la curiosità di chi si

affaccia per la prima volta su un mondo lontano.

*L'ingresso a tutte le manifestazioni, spettacoli, laboratori e cerimonie

sarà gratuito, ma bisogna registrarsi* sul sito

* dove si potrà

presto scoprire l'intero programma.