[Comune Palermo] [PALERMO][JAPAN WEEK] Palermo incontra il Giappone: dal 20 al 26 novembre arriva la Japan Week; la manifestazione internazionale torna in Italia dopo otto anni

(AGENPARL) - Roma, 21 Ottobre 2026 - [image: image.png]
*Palermo incontra il Giappone: a novembre arriva la Japan Week*
*La manifestazione internazionale torna in Italia dopo otto anni. Arti,
tradizioni*
*e incontri nell'anno del 160° anniversario delle relazioni diplomatiche
tra i due Paesi*
*PALERMO 20 – 26 NOVEMBRE*
Un gesto che diventa danza, un movimento che si trasforma in musica, un
segno d'inchiostro che parla a secoli lontani, una tazza di tè da
condividere. *Il Giappone* si avvicina attraverso le sue arti, i rituali, i
saperi che passano da una generazione all'altra. E incontra *Palermo*,
città abituata da secoli ad accogliere lingue e culture diverse, lasciando
che ciascuna vi depositi qualcosa di sé. *Dal 20 al 26 novembre** Palermo
ospiterà la Japan Week*, manifestazione promossa *dall'International
Friendship Foundation* (IFF) che ogni anno porta la cultura giapponese in
una diversa città del mondo, e che a Palermo arriva in stretta
collaborazione con il *Comune*, grazie a un lungo lavoro cucito
*dall'assessorato
comunale al Turismo* guidato da Alessandro Anello.
Nata a Firenze nel 1975, cresciuta di anno in anno, la *Japan Week* ha
festeggiato il cinquantenario a Manchester nel 2025, e torna in Italia a
otto anni dall'appuntamento di Torino. E lo fa in un anno significativo,
nel *160° anniversario del trattato di Amicizia e commercio firmato
nell'allora Edo (oggi Tokyo), il 25 agosto 1866: *il momento in cui nascono
le relazioni diplomatiche tra Italia e Giappone.
*"Ospitare la Japan Week 2026 è un motivo di orgoglio per Palermo che si
consolida al centro dei grandi circuiti culturali internazionali *- dice il
sindaco di Palermo *Roberto Lagalla* -*. Ringrazio l'International
Friendship Foundation per avere scelto la nostra città e per la sinergia
creata con l'amministrazione comunale". *
*"Il festival offrirà ai cittadini e ai turisti l'opportunità di immergersi
nella cultura millenaria del Sol Levante; e alla numerosa delegazione
nipponica di conoscere le nostre ricchezze culturali *- spiega l'assessore
al Turismo *Alessandro Anello* -* i. Sarà un eccezionale ritorno di
immagine a livello mondiale e un concreto impulso alla
destagionalizzazione. Il conto alla rovescia è iniziato".*
A convincere la Fondazione giapponese è stata proprio la storia di Palermo*,
"città affascinante, nota e apprezzata in Sol Levante. Molti giapponesi
sognano di visitarla, esercita un fascino particolare grazie alla sua
storia, che l'ha vista da secoli crocevia di culture e di scambi nel
Mediterraneo, capace di accogliere tradizioni diverse e di sviluppare un
patrimonio storico e artistico unico*. *Con la Japan Week, desideriamo far
conoscere ai palermitani il fascino della cultura giapponese e, al tempo
stesso, offrire ai partecipanti provenienti dal Giappone l'opportunità di
scoprire le bellezze di questa città" *spiegano dall'*International
Friendship Foundation.* Il viaggio sarà così in entrambe le direzioni: i
palermitani incontreranno artisti e artigiani giapponesi; chi arriverà dal
Giappone troverà una città pronta a raccontarsi.
Tra il *Politeama Garibaldi, il Teatro Santa Cecilia e lo spazio ZAC dei
Cantieri culturali alla Zisa*, prenderà forma il "mondo" giapponese:
spettacoli, mostre, laboratori e occasioni di incontro. È attesa una
delegazione giapponese molto numerosa, con i "maestri" delle diverse
discipline, artisti e artigiani.
Dalla grazia delle danze all'energia delle performance, dalla sonorità
degli strumenti tradizionali alla calligrafia, dalle arti del tessuto al
cibo. E ci sarà il tempo per fermarsi attorno al tè, scoprendo quanto una
consuetudine apparentemente semplice possa raccontare di un'intera cultura:
l'attenzione per l'altro, la cura del gesto, il valore dell'ospitalità.
Queste sono soltanto alcune anticipazioni di un programma che accosterà
tradizione e ricerca contemporanea, portando a Palermo anche sapori, storie
e suggestioni dei territori giapponesi. Al centro, il desiderio di
conoscersi attraverso esperienze da condividere, con la curiosità di chi si
affaccia per la prima volta su un mondo lontano.
*L'ingresso a tutte le manifestazioni, spettacoli, laboratori e cerimonie
sarà gratuito, ma bisogna registrarsi* sul sito
* dove si potrà
presto scoprire l'intero programma.