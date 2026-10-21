Carburanti. Lollobrigida: “nuovo intervento sul gasolio agricolo nelle prossime ore”

(AGENPARL) - Roma, 21 Ottobre 2026 - “Sul costo del carburante in agricoltura, siamo già intervenuti con 1 miliardo e cento milioni di euro come Governo. Siamo intervenuti insieme alle Regioni: in alcune, come nel Lazio, il prezzo è sceso sotto l’euro. Ma lo faremo ancora nelle prossime ore con un altro intervento specifico, utile a calmierare i costi che, ricordo sempre, sono indotti da una crisi internazionale e non dalle scelte del Governo”. Lo dice al Tg1 il Ministro dell’Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste, Francesco Lollobrigida.
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