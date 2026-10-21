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Politica Interna

AGENDA CAMERA DI DOMANI, GIOVEDÌ 22 OTTOBRE

RedazioneBy Nessun commento2 Mins Read

(AGENPARL) - Roma, 21 Ottobre 2026 - AGENDA CAMERA DI DOMANI, GIOVEDÌ 22 OTTOBRE

PRESIDENTE
📌9:30 – Sala della Regina – Indirizzo di saluto agli Stati generali della salute e sicurezza sul lavoro
📌11 – Quirinale – Partecipazione alla cerimonia di consegna delle Stelle al Merito del Lavoro per l’anno 2026

AULA
📌 9.30 Seguito:
•⁠ ⁠Pdl patrocinio Stato infortuni lavoro
•⁠ ⁠Ddl delega professioni sanitarie
•⁠ ⁠Pdl cittadinanza
•⁠ ⁠Pdl liquidazione trattamento fine servizio
•⁠ ⁠Pdl Registro orfani crimini domestici

COMMISSIONI
📌8.25_Politiche Ue_Salvaguardia della disponibilità di alloggi, audizioni
📌8.30_Affari esteri_Piano Mattei, audizione Marco Alverà, co-fondatore di Zhero e di Tree Energy Solutions (TES)
📌8.30_Ambiente_Gestione dei problemi climatici, audizioni
📌8.30_Semplificazione_Rappresentanti di Autostrade per l’Italia S.p.a.
📌8.45_Politiche Ue_Ecosistema europeo del cloud e dell’IA, audizioni
📌10_Covid_Giorgio Palù, docente emerito di Virologia
📌11_Copasir_Audizione del Direttore dell’AISI, Bruno Valensise
📌13.30_Orlandi-Gregori_Ilaria Calò, già procuratore aggiunto Procura della Repubblica di Roma

EVENTI
📌 10 – Aula dei Gruppi – Legno, energia, Italia. Foreste gestite, energia rinnovabile, futuro delle comunità. Saluto del segretario di Presidenza Battistoni. Diretta webtv
📌 10 – Sala Matteotti – Dalla parte dell’ambiente: storie di ordinaria resilienza. Cangiano
📌 14.30 – Aula dei Gruppi – Eccellenze 2026. Focus dell’iniziativa aree interne e territori fragili di tutto il Paese. Saluto del vicepresidente Costa. Diretta webtv
📌 15 – Sala della Regina – Premio internazionale Standout woman & man award. Saluto della segretaria di Presidenza Patriarca. Diretta webtv
📌 15 – Sala Matteotti – UIR porta la rete degli interporti in Europa con Elodie, la federazione digitale della logistica intermodale. Deidda

CONFERENZE
📌 10 – Giorgio Lovecchio. Un riconoscimento che non può aspettare. Presentazione della proposta di adeguamento dei trattamenti pensionistici di guerra
📌 11.30 – Andrea Volpi. Flat Tax: Proposte per un’economia più liberale
📌 13 – Angelo Bonelli. Bolletta sociale – presentazione proposte AVS
📌 14.30 – Francesca Ghirra. Progetto No profit sulla formazione professionale e l’occupazione dei migranti in Italia e nel loro paese di origine
📌 16 – Francesco Maria Rubano. Due progetti europei tra fonti, lessico e cultura tecnica
📌 17.30 – Ettore Rosato. AEPI e IDI: un’alleanza per il dialogo, la cooperazione e il futuro
📌 19 – Alessandro Caramiello. Intergruppo sviluppo sud

(AGENPARL)
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