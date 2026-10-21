Ponte Stretto, Barbagallo (Pd): inchiesta si allarga, Salvini riferisca in Aula. Fermare questa follia

(AGENPARL) - Roma, 21 Ottobre 2026 - Le nuove acquisizioni di documenti disposte dalla Procura di Roma ed eseguite dai Carabinieri del ROS presso il MIT, il CIPESS, la società Stretto di Messina ed Eurolink dimostrano che l'inchiesta sulla realizzazione del Ponte sullo Stretto si sta allargando a macchia d'olio. Siamo di fronte a una gestione opaca che conferma tutti i nostri peggiori timori su un'opera propagandistica, costosa e priva delle necessarie garanzie di trasparenza.
Il ministro Salvini non può più continuare a fuggire dalle sue responsabilità né a fare finta di nulla di fronte all'azione dei magistrati. Venga immediatamente in Aula a riferire su quanto sta accadendo nei suoi uffici e nelle strutture coinvolte. È il momento di fermare questa follia e destinare le risorse pubbliche alle vere emergenze infrastrutturali della Sicilia e del Mezzogiorno.
Roma, 21 ottobre 2026