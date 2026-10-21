(AGENPARL) - Roma, 21 Ottobre 2026 - CallMat Matera, UGL Telecomunicazioni: bene l’apertura di TIM, ora servono garanzie per 350 lavoratori
Stefano Conti, Segretario Nazionale UGL Telecomunicazioni: «Un segnale positivo, ma la vertenza non è risolta. Servono volumi certi, continuità industriale e piena salvaguardia occupazionale».
La disponibilità manifestata da TIM, a seguito dell’incontro con il ministro Adolfo Urso, ad assegnare nuovi volumi di attività a CallMat Matera rappresenta un segnale positivo per una vertenza che coinvolge circa 350 lavoratrici e lavoratori.
UGL Telecomunicazioni accoglie con attenzione l’apertura emersa dal confronto istituzionale, ma ribadisce che la priorità è trasformare questa disponibilità in una soluzione strutturale, capace di garantire continuità lavorativa, favorire il rientro dalla cassa integrazione e scongiurare definitivamente il rischio di licenziamenti.
«È un primo passo importante, ma non possiamo considerare conclusa una vertenza che attende ancora risposte definitive. Le lavoratrici e i lavoratori di CallMat non hanno bisogno di soluzioni tampone, ma di certezze sul proprio futuro. Occorre pero’ che tutti si impegnino fattivamente a fare la propria parte, Regione Basilicata e Mimit inclusi», dichiara Stefano Conti, Segretario Nazionale UGL Telecomunicazioni.
Per UGL Telecomunicazioni è indispensabile superare la logica dell’emergenza e costruire un progetto industriale credibile per il sito di Matera. Il confronto regionale annunciato e il prossimo tavolo nazionale sui call center al MIMIT dovranno rappresentare occasioni concrete per definire impegni verificabili e soluzioni durature.
La vicenda CallMat richiama, inoltre, una responsabilità che riguarda l’intero settore delle telecomunicazioni: le trasformazioni del mercato e le scelte dei grandi committenti non possono scaricare sui lavoratori il costo delle riorganizzazioni industriali. La tutela dell’occupazione deve essere parte integrante di qualsiasi strategia di sviluppo.
«La nostra posizione è chiara: non chiediamo promesse, ma garanzie. Non vogliamo gestire la crisi mese dopo mese, vogliamo superarla. TIM e le istituzioni devono concorrere a costruire una prospettiva certa per CallMat, perché dietro quei 350 posti di lavoro ci sono professionalità, dignità e famiglie che meritano risposte concrete. Tutti i posti di lavoro devono essere salvaguardati e il sito di Matera deve avere un futuro industriale stabile», conclude Conti.