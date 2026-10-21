Close Menu
Trending
mercoledì 21 Ottobre 2026
Abbonati Login
Abbonati
Veneto

Comunicato Stampa 1855/2026 Dissesto idrogeologico, approvata la graduatoria: 3,5 milioni per 26 interventi in Veneto. Venturini, “Risorse ai Comuni per proteggere abitati e strade

RedazioneBy Nessun commento2 Mins Read

(AGENPARL) - Roma, 21 Ottobre 2026 - REGIONE DEL VENETO

– Giunta Regionale –

È stata approvata la graduatoria del bando regionale per gli interventi di sicurezza idraulica e idrogeologica: sono previsti contributi per complessivi 3,5 milioni di euro a sostegno di 26 progetti comunali. Il provvedimento sarà pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione del Veneto venerdì 23 ottobre.
I finanziamenti sostengono opere per ridurre il rischio di allagamenti, consolidare frane e versanti, proteggere i centri abitati dalla caduta di massi e mettere in sicurezza la viabilità.
 "La prevenzione passa anche attraverso interventi puntuali, che risolvono criticità locali e rendono più sicuri i luoghi in cui le persone vivono e si spostano – dichiara l'assessore regionale all'Ambiente e alla Protezione civile Elisa Venturini –. Con questi contributi affianchiamo i Comuni nella sistemazione delle reti di scolo, nella difesa degli abitati e nel consolidamento delle strade esposte al dissesto".
 Le risorse sono ripartite su tre annualità: 2,1 milioni di euro nel 2026, 700 mila euro nel 2027 e altrettanti nel 2028.
Per il 2026 sono previsti contributi a Baone, Borso del Grappa, Cartura, Comelico Superiore, Concordia Sagittaria, Fara Vicentino, Follina, Gruaro, Lusiana Conco, Marcon, Maser, Pedemonte, San Bonifacio, Silea e Torreglia. Nel 2027 le risorse riguardano Albignasego, Badia Polesine, Ficarolo, Musile di Piave e Rovolon. Nel 2028 sono finanziati interventi ad Agordo, Farra di Soligo, Nervesa della Battaglia, Possagno, Schio e Valdastico.
Le opere comprendono il potenziamento delle reti di smaltimento delle acque piovane, la sistemazione di corsi d'acqua e sponde, la realizzazione di bacini e opere di laminazione per contenere le portate durante le piogge intense. Altri interventi riguardano il consolidamento di frane, la posa di reti paramassi e la sicurezza di ponti e collegamenti stradali.
"Sono lavori diversi, accomunati dall'obiettivo di ridurre l'esposizione del territorio ai fenomeni meteorologici e al dissesto – conclude Venturini –. Il sostegno regionale aiuta le amministrazioni a dare risposta a problemi concreti, con benefici per la sicurezza delle comunità e delle infrastrutture".

AGENZIA VENETO NOTIZIE

(AGENPARL)
Share.

Comments are closed.

CHI SIAMO

L’Agenzia di Stampa Parlamentare Agenparl è una delle voci storiche ed autorevoli dell’informazione italiana parlamentare ed è una delle principali news company italiane. Nel 1950 Francesco Lisi fondò la più antica Agenzia giornalistica parlamentare italiana, con il nome di S.P.E.; con l’ingresso nell’ASP (Associazione stampa parlamentare) nel 1953 ne mutò il nome in Agenparl.

Dal 1955 affianca con i suoi notiziari il mondo istituzionale, editoriale, economico e finanziario, diventando oggi una tra le fonti più autorevoli dell’informazione con i propri prodotti, servizi e soluzioni all’avanguardia. Dal 2009 il Direttore è Luigi Camilloni che ha proseguito lungo la strada tracciata da Lisi e cioè quella che da sempre ha contraddistinto l’Agenzia, ossia l’imparzialità.

Una formula editoriale veloce ed innovativa che garantisce un’informazione puntuale e degli approfondimenti originali. Per noi di Agenparl, fare informazione significa mantenere un alto livello di esattezza, obiettività e imparzialità, attraverso un codice linguistico chiaro, ma soprattutto senza far ricorso a formule e luoghi comuni giornalistici.

CONTATTI

Per inviare i comunicati stampa:

redazione@agenparl.eu

 

Per informazioni:

marketing@agenparl.eu

 

Uff. (+39) 06 93 57 9408

Cell. (+39) 340 681 9270

Facebook Twitter Youtube Instagram Linkedin Whatsapp

SERVIZI

Agenparl dispone di contenuti, servizi e strumenti a cui si affidano Enti, Istituzioni ed Università, sviluppando una serie di soluzioni personalizzabili a seconda delle necessità dei clienti.

NOTIZIARIO

Per tutti i servizi scrivere a
marketing@agenparl.eu

©  Tutti i diritti e contenuti sono di Agenparl